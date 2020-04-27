Главные ошибки, которые мешают покорить женщину

Стремишься завоевать сердце прекрасной дамы и при этом не можешь добиться успеха? Такое случается довольно часто. И вовсе не потому, что ты не хорош собой или недостаточно умен. Вполне возможно даже, что твоя избранница настроена благосклонно по отношению к твоим усилиям. Но все равно что-то не клеется и в конце концов тебе дают от ворот поворот и ты терпишть неудачу. Попробуем разобраться, почему это происходит.

Ты слишком "милый парень"

Ты замечал, что самые привлекательные девушки редко тянутся к "милым" парням? Вместо этого они годами встречаются с "отморозками". А на таких как ты просто не обращают внимания. Дело в том, что влечение к настоящим мужикам – это основной женский инстинкт. Поэтому больше свободы в мыслях, самостоятельности в поступках и непредсказуемости в поведении – они это оценят.

Ты отдаешь ей всю власть

Нельзя потакать женщинам во всех их желаниях. Постоянно делаешь то, что хочет девушка? Самая глупая тактика. Завтра, максимум послезавтра она перешагнет через тебя и отправится навстречу новым приключениям. Запомни, женщинам никогда не нравятся слабаки и подкаблучники. Впрочем, как и хамы с мужланами.

Ты мыслишь стереотипами

Только аутсайдеры полагают, что девушек интересует лишь размер кошелька и сногсшибательная внешность. Может, даже определенный возраст или рост. На самом деле большинство женщин притягивает не чековая книжка и красота мужчины, а его личное обаяние. Поэтому учись определять черты личности, ценные для той или иной девушки, и тогда именно ты станешь ее идеалом. И ни в коем случае не сдавайся, если ты не олигарх или невысок ростом.

Теперь, когда ты знаешь эти подводные камни, твои шансы на успех у противоположного пола существенно возрастут. Также издание "Комментарии" расскажет, в каких случаях не стоит заниматься сексом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!