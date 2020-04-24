Строгий запрет: в каких случаях не стоит заниматься сексом

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Для физического и эмоционального здоровья необходим качественный и регулярный секс. Но есть случаи, когда интимная близость может навредить здоровью. В каких ситуациях лучше набраться терпения и отказаться от секса?
- Если вам необходимо сдать гинекологические мазки, пробы или другие анализы, воздержитесь от секса как минимум за 2-е суток до визита к врачу. В противном случае забор биоматериала будет некорректным, а получение результатов – недостоверным, так как наличие спермы может изменить кислотность среды и микрофлору во влагалище.
- После оперативных вмешательств, проведенных акушером гинекологом, воздержаться от секса придется не менее 2-3 недель. В таком случае интимная близость грозит кровотечениями и может привести к инфицированию и воспалительным процессам.
- После родов женщине также придется около месяца воздержаться от половых контактов по тем же причинам. Прежде чем возобновить личную жизнь, чтобы не навредить здоровью, проконсультируйтесь с гинекологом.
- От секса придется воздержаться до полного выздоровления, если вы проходите курс лечения от инфекций, передающихся половым путем. В таком случае прежде чем возобновить половую жизнь, чтобы избежать повторного заражения, партнерам придется сдать ряд контрольных анализов.
- Стоит воздержаться от интимной близости, если у вас или у вашего партнера наблюдаются непонятные выделения, зуд, высыпания, язвочки и другие повреждения половых органов. В таком случае разумнее будет обратиться к врачу и сдать анализы на наличие заболеваний, передающихся половым путем. Так как даже использование презерватива не дает вам 100% защиту и риск заражения партнера крайне высок.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как отсутствие секса влияет на организм.
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