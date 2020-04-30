Четыре признака, указывающие на гармоничные отношения

Каждый человек мечтает построить счастливые и крепкие отношения, в которых будет легко, просто и комфортно. Но не всем это удается. Эксперты назвали главные признаки, которые указывают на то, что в ваших отношениях все хорошо и гармонично.

Одинаковый отдых

Если хотите знать, насколько вы подходите друг другу, тогда начните планировать свой отпуск. Хорошо, когда желания и увлечения совпадают, ведь влюбленные могут вместе расслабиться и получить много положительных эмоций. Но бывает так, что один партнер любит активный отдых, а другой - пассивный. На этом моменте начинаются разногласия. Если же вам все равно, куда и как отправится в путешествие, лишь бы вместе, тогда эти отношения действительно крепкие и настоящие.

Общие интересы

Не обязательно, чтобы все увлечения и интересы совпадали, достаточно 2-3, чтобы наладить контакт и проводить больше времени вместе. Это может быть спорт, прогулки, настольные или компьютерные игры, изучение иностранных языков, фотографии и прочее.

Правильный баланс

Эксперты говорят, что люди с разными энергиями могут уравновешивать друг друга. Так, если один партнер общительный, а второй спокойный - это довольно хороший знак. Эта разноплановость сгладит углы и в бытовом плане, так как в "сбалансированных" парах обычно не возникает споров на тему работы по дому.

Комфорт

Если в отношениях партнеры повышают свою самооценку, любят себя и чувствуют комфортно в любом месте, компании, в любом наряде и при любом финансовом состоянии - это признак здоровых, счастливых и гармоничных отношений.

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