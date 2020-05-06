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Проверка на прочность: 12% французских пар решили взять паузу в отношениях после карантина

4% французских пар решили развестись после завершения карантина

сегодня, 16:56
Автор:

• Антон Корнилов

Проверка на прочность: 12% французских пар решили взять паузу в отношениях после карантина

Во Франции опросы показали, что 12% французских пар приняли решения о перерыве в отношениях после завершения карантина, а еще 4% уже женатых пар планируют развестись. Об этом сообщили в издании LeParisien со ссылкой на результаты социологического опроса исследовательского института IFOP.

Специалисты также выяснили, что около 60% респондентов не изменили своего отношения к партнеру в условиях карантина, а еще почти 30% считают, что вынужденная самоизоляция помогла им сблизиться со своим сексуальным партнером.

При этом 10% опрошенных назвали опыт круглосуточного времяпровождения на карантине "катастрофическим", а 12% решили приостановить отношения на неопределенный период и не стали бы проводить еще один такой карантин со своим партнером. Большинство из них женщины, которые хотели бы остаться на самоизоляции в одиночестве.

В институте IFOP заявили, что сложнее всего совместное времяпровождения в течение двухмесячного карантина далось молодым парам. При этом, согласно другому исследованию, большинство французов, которые провели изоляцию в одиночестве, попытались возобновить отношения с бывшими.

Как сообщал портал "Комментарии", пандемия приведет к миллионам принудительных браков и беременностей.


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Источник: http://www.leparisien.fr/societe/sondage-apres-le-confinement-1-couple-sur-10-va-prendre-ses-distances-05-05-2020-8310894.php
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