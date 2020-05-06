Проверка на прочность: 12% французских пар решили взять паузу в отношениях после карантина

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Во Франции опросы показали, что 12% французских пар приняли
решения о перерыве в отношениях после завершения карантина, а еще 4% уже женатых
пар планируют развестись. Об этом сообщили в издании LeParisien со
ссылкой на результаты социологического опроса исследовательского института IFOP.
Специалисты также выяснили, что около 60% респондентов не
изменили своего отношения к партнеру в условиях карантина, а еще почти 30%
считают, что вынужденная самоизоляция помогла им сблизиться со своим
сексуальным партнером.
При этом 10% опрошенных назвали опыт круглосуточного
времяпровождения на карантине "катастрофическим", а 12% решили приостановить
отношения на неопределенный период и не стали бы проводить еще один такой
карантин со своим партнером. Большинство из них женщины, которые хотели бы
остаться на самоизоляции в одиночестве.
В институте IFOP заявили, что сложнее всего совместное времяпровождения в
течение двухмесячного карантина далось молодым парам. При этом, согласно
другому исследованию, большинство французов, которые провели изоляцию в
одиночестве, попытались возобновить отношения с бывшими.
Как сообщал портал "Комментарии", пандемия приведет к миллионам принудительных браков и беременностей.
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