Пандемия приведет к миллионам принудительных браков и беременностей — ООН

В Организации Объединенных Наций считают, что распространение пандемии коронавируса Covid-19 может привести к ухудшению ситуации с правами женщин по всему миру, но особенно в странах с низкими доходами населения. Об этом сообщили в издании hromadske со ссылкой на фонд Организации Объединенных Наций по народонаселению.

В фонде рассказали, что три месяца карантина могут привести к проблемам с поставками средств констрацепции, из-за чего 13 миллионов женщин по всему миру не смогут предохраняться, что может вызвать 325 тысяч незапланированных случаев беременности.

Еще 7 миллионов женщин могут забеременеть в течение шести месяцев карантинных ограничений, потому что тогда 47 миллионов женщин останутся без контрацептивов. Также полугодовой карантин приведет к 31 миллиону случае домашнего насилия. А за год стоит ждать около 15 миллионов незапланированных случаев беременности.

Как сообщал портал "Комментарии", миллиард человек могут заразиться коронавирусом Covid-19 по всему миру до завершения пандемии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!