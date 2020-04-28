Пандемия приведет к миллионам принудительных браков и беременностей — ООН

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В Организации Объединенных Наций считают, что
распространение пандемии коронавируса Covid-19 может привести к ухудшению ситуации с правами женщин по
всему миру, но особенно в странах с низкими доходами населения. Об этом
сообщили в издании hromadske со ссылкой на фонд Организации Объединенных Наций по
народонаселению.
В фонде рассказали, что три месяца карантина могут привести
к проблемам с поставками средств констрацепции, из-за чего 13 миллионов женщин
по всему миру не смогут предохраняться, что может вызвать 325 тысяч
незапланированных случаев беременности.
Еще 7 миллионов женщин могут забеременеть в течение шести
месяцев карантинных ограничений, потому что тогда 47 миллионов женщин останутся
без контрацептивов. Также полугодовой карантин приведет к 31 миллиону случае
домашнего насилия. А за год стоит ждать около 15 миллионов незапланированных
случаев беременности.
Как сообщал портал "Комментарии", миллиард человек могут
заразиться коронавирусом Covid-19
по всему миру до завершения пандемии.
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