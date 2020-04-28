Миллиард человек могут заразиться коронавирусом — исследование

Около миллиарда человек могут заболеть коронавирусом Covid-19 по всему миру до конца пандемии, если не оказать нуждающимся странам срочную помощью. Об этом сообщили в издании BBC со ссылкой на исследование Международного комитета спасения (IRC).

В исследовании говорится, что финансовая и гуманитарная помощь нужна для замедления глобального распространения коронавируса Covid-19 в более бедных и уязвимых странах, чем лидеры антирейтинга США, Испания и Италия. Например, Афганистан и Сирия нуждаются в срочной финансовой помощи для избежания глобальной вспышки, которая может распространиться и на другие страны впоследствии.

Ученые считают, что осталось не так много времени для быстрого реагирования. Доклад Международного комитета спасения основан на данных Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа Лондона и показал, что в мире от 500 миллионов до 1 миллиарда человек могут заболеть коронавирусом Covid-19.

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