Миллиард человек могут заразиться коронавирусом — исследование

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Около миллиарда человек могут заболеть коронавирусом Covid-19 по всему миру до
конца пандемии, если не оказать нуждающимся странам срочную помощью. Об этом
сообщили в издании BBC
со ссылкой на исследование Международного комитета спасения (IRC).
В исследовании говорится, что финансовая и гуманитарная
помощь нужна для замедления глобального распространения коронавируса Covid-19 в более бедных и
уязвимых странах, чем лидеры антирейтинга США, Испания и Италия. Например,
Афганистан и Сирия нуждаются в срочной финансовой помощи для избежания
глобальной вспышки, которая может распространиться и на другие страны
впоследствии.
Ученые считают, что осталось не так много времени для
быстрого реагирования. Доклад Международного комитета спасения основан на
данных Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа Лондона и
показал, что в мире от 500 миллионов до 1 миллиарда человек могут заболеть
коронавирусом Covid-19.
Как сообщал портал "Комментарии", пингвины свободно гуляют
по одному из городов Южно-Африканской Республики.
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