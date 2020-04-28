Почти Мадагаскар: пингвины свободно гуляют по опустевшим улицам Африки

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Из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 по опустевшим улицам
города Кейптаун на юго-западе Южно-Африканской Республики прогуливаются три
пингвина — почти как в известной на весь мир серии мультфильмов "Мадагаскар".
Соответствующее видео опубликовано на YouTube и активно распространяется в социальных сетях.
В южноафриканском фонде по сохранению прибрежных птиц
рассказал, что пингвинов уже словили ради их собственной безопасности. Этот вид
пингвинов называется "ослиным" — они даже занесены в Международную Красную
книгу, но это не помешало им наслаждаться прогулками по человеческим улицам в
условиях всеобщего карантина.
По словам Ронниса Дэниелса из организации по сохранению прибрежных птиц, пингвины обычно боятся приближения людей и не рискуют появляться в общественных местах. Но из-за значительного сокращения числа людей и машин на улицах Кейптауна они решили воспользоваться возможностью.
Как сообщал портал "Комментарии", животные заметили отсутствие человека в прежде многолюдных и теперь отдыхают на пляжах и дорогах.
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