Почти Мадагаскар: пингвины свободно гуляют по опустевшим улицам Африки

Из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 по опустевшим улицам города Кейптаун на юго-западе Южно-Африканской Республики прогуливаются три пингвина — почти как в известной на весь мир серии мультфильмов "Мадагаскар". Соответствующее видео опубликовано на YouTube и активно распространяется в социальных сетях.

В южноафриканском фонде по сохранению прибрежных птиц рассказал, что пингвинов уже словили ради их собственной безопасности. Этот вид пингвинов называется "ослиным" — они даже занесены в Международную Красную книгу, но это не помешало им наслаждаться прогулками по человеческим улицам в условиях всеобщего карантина.

По словам Ронниса Дэниелса из организации по сохранению прибрежных птиц, пингвины обычно боятся приближения людей и не рискуют появляться в общественных местах. Но из-за значительного сокращения числа людей и машин на улицах Кейптауна они решили воспользоваться возможностью.





Как сообщал портал "Комментарии", животные заметили отсутствие человека в прежде многолюдных и теперь отдыхают на пляжах и дорогах.

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