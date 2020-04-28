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Главная Новости Мир Африка Почти Мадагаскар: пингвины свободно гуляют по опустевшим улицам Африки
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Почти Мадагаскар: пингвины свободно гуляют по опустевшим улицам Африки

Эти пингвины занесены в Международную Красную книгу

сегодня, 19:26
Автор:

• Антон Корнилов

Почти Мадагаскар: пингвины свободно гуляют по опустевшим улицам Африки

Из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 по опустевшим улицам города Кейптаун на юго-западе Южно-Африканской Республики прогуливаются три пингвина — почти как в известной на весь мир серии мультфильмов "Мадагаскар". Соответствующее видео опубликовано на YouTube и активно распространяется в социальных сетях.

В южноафриканском фонде по сохранению прибрежных птиц рассказал, что пингвинов уже словили ради их собственной безопасности. Этот вид пингвинов называется "ослиным" — они даже занесены в Международную Красную книгу, но это не помешало им наслаждаться прогулками по человеческим улицам в условиях всеобщего карантина.

По словам Ронниса Дэниелса из организации по сохранению прибрежных птиц, пингвины обычно боятся приближения людей и не рискуют появляться в общественных местах. Но из-за значительного сокращения числа людей и машин на улицах Кейптауна они решили воспользоваться возможностью.


Как сообщал портал "Комментарии", животные заметили отсутствие человека в прежде многолюдных и теперь отдыхают на пляжах и дорогах.


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Источник: https://comments.ua/
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