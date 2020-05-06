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Ситуации, когда соврать девушке просто необходимо

Четыре случая, когда сладкая ложь будет приятнее девушке, чем горькая правда

сегодня, 17:23
Автор:

• Зинченко Павел

Ситуации, когда соврать девушке просто необходимо

В отношениях парня и девушки самое главное - это доверие. Необходимо всегда говорить своей возлюбленной правду. Ну или почти всегда. Да, ты все правильно понял. Иногда даже между влюбленными бывает ложь во благо. Именно поэтому мы расскажем тебе, в каких случаях правдой стоит пренебречь, чтобы не разрушить отношения.

О внешности

Слабый пол частенько любит расспрашивать, как они выглядит. Им не нужно твое дурацкое мнение, что она сегодня выглядит плохо. Скажи, что она великолепна. Как всегда! Если девушка спрашивает о своем весе и потолстела ли она, то лучше прикинься мертвым. Ври о внешности девушки.

О работе

Не говори, что весь рабочий день раскладывал пасьянс. Это нивелирует твой образ добытчика и мужественность. Не рассказывай о проблемах с боссом и работе в целом. Ты сильный и самостоятельный мужчина. Не подрывай свой авторитет в ее глазах.

О том, что тебе интересно

Девушки любят рассказывать разную ерунду или жалуются на жизнь, в надежде на твою поддержку и сопереживание. В большинстве случаев это будет скучный рассказ. Не выдавай тоску и показывай интерес. Если девушка переживает о ерунде — пожалей. Ей нужно крепкое плечо, в которое можно выплакаться.

О предыдущих отношениях

Девушки любят расспрашивать о предыдущих отношениях мужчины и бывших подружках. Не ведись и не начинай рассказывать, как здорово, легко и весело было с другими. Какая у вас была любовь и великолепный секс. Отвечай сухо и беспристрастно, а иначе парочка недель обиды и выноса мозга обеспечены.

В названных выше случаях можеш смело приукрашивать, выдумывать, пускать пыль в глаза. Но только в этих! Не выходи за рамки, иначе постоянная ложь безнадежно испортит ваши отношения. Также издание "Комментарии" расскажет о десяти вещах, которые убивают сексуальную жизнь.


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Источник: https://mport.ua/devuski/otnoseniya/1112375-o-chem-mozhno-i-nuzhno-vrat-devushke
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