10 вещей в доме, которые убивают сексуальную жизнь

Многие не задумываются о том, как обычный беспорядок или хлам в доме, может негативно отразиться на интимной жизни. Да, некоторые вещи действительно снижают либидо. Но как вернуть страсть в спальню?

Бардак

Неоплаченные счета, смятые и грязные вещи, непрочитанные журналы и книги. Видя их, вы вспоминаете о массе незаконченных дел. А когда все будет на своих местах, вы сможете расслабиться и не отвлекаться на лишние детали. Почаще делайте в доме уборку и прячьте подальше те вещи, которые вызывают у вас негативные эмоции.

Семейные фотографии

Не стоит в спальной комнате развешивать фотографии со своими родственниками. Семейные снимки можно разместить в другом, более подходящем месте. Дело в том, что такие вещи отвлекают и вызывают некий дискомфорт, особенно во время занятий любовью.

Гаджеты

При современном образе жизни очень сложно отказаться от гаджетов, ведь они окружают нас повсюду. Но в спальне не должно быть телевизора, ноутбука и других технологических новинок, потому что в этой комнате нужно отдыхать, а не работать. В противной случае, ваша сексуальная жизнь изменится в худшую сторону.

Подарки от бывших

Уберите подальше все вещи, которые получили в подарок от бывшего возлюбленного. Мало того, что нынешнему партнеру неприятно их видеть, так они еще вызывают ненужные воспоминания. Если не хотите их выбрасывать, тогда спрячьте в коробку.

Грязь в ванной

Многие люди предпочитают секс в душе, но если в ванной комнате не поддерживать чистоту, то всякое желание заходить туда сразу отпадает, не то, чтобы поддаваться в этом месте наслаждению. Если хотите разнообразить интимную жизнь, тогда создайте соответствующую атмосферу.

Маленький кровать

Правильно подобранный размер кровати - залог счастливой жизни. Если семейное ложе очень маленькое, то вы будете постоянно ссориться и делить друг с другом территорию. Но огромная кровать - тоже не лучший вариант. Скорее всего, каждый будет спать на своей половине, а значит, ваши тела будут сталкиваться крайне редко. Грамотно нужно подходить и к дизайну спального места.

Секс-игрушки

Некоторые пары предпочитают секс-игрушки, но желание ими воспользоваться пропадает, как только вы начинаете бегать по комнате и активно их искать. И суетливые поиски могут закончиться разочарованием. Если вы с партнером любители таких предметов, тогда храните их недалеко от кровати.

Слишком яркое освещение

Большинство людей предпочитают делать это в темноте, но вдруг вам захотелось экспериментов? В таком случае лампочка в 100 Ватт станет серьезным препятствием. Освещение во время сексуальных игр должно быть спокойным и мягким.

Вещи под кроватью

Согласно правилам фэн-шуй, ничто так не деморализует партнеров, как вещи, лежащие под брачным ложем. Коробки с обувью и чемоданы со старой одеждой, ящики с инструментами и другими ненужными вещами - все это воспринимается подсознанием как эмоциональные гвозди.

Некрасивая спальня

Задумывались ли вы, почему в отеле во время отдыха ваш секс качественно отличается от того, что вы имеете в привычном домашнем постели? Все свеженькое, чистенькое, и, главное, вокруг практически нет вещей, которые могут отвлекать вас от главного. Стоит задуматься и преобразить свою спальную комнату.

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