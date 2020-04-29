Почему у женщин снижается сексуальное желание

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Бывают ситуации, когда женщина отказывается от секса, потому что устала или плохо себя чувствует. Такое поведение совершенно нормальное. Но длительное отсутствие сексуального влечения может говорить о некоторых проблемах или заболеваниях. В чем же может быть причина снижения либидо?
Эксперты говорят, что в большинстве случаев причина отказа от секса у современного человека кроется в элементарной занятости и усталости. Также проблема может быть в психологической или эмоциональной сфере. К примеру, у женщины снижается желание заниматься сексом в том случае, если у нее низкая самооценка. Она недовольна своей внешностью и не хочет обнажаться перед мужчиной.
Помимо этого, отказ от секса может быть связан с плохим личным опытом или даже психополовой травмой, в следствии которой секс вызывает негативные эмоции. Если секс ассоциируется с душевной или физической болью, в таком случае нет ничего удивительного, что у женщины не возникает желание им заняться.
Также отсутствие сексуального аппетита может быть связано с отсутствием доверия и уважения к партнеру.
Еще одной причиной отсутствия сексуального желания может стать гормональный сбой в следствие хронических заболеваний или приближающегося климакса. Если сексуального желания нет длительное время стоит обратить внимание на щитовидную железу, возможно с ее работой не все благополучно.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких случаях не стоит заниматься сексом.
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