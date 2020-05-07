Пять поступков, которыми женщина оскорбляет мужчину

Мужчины и женщины в отношениях по-разному реагируют на многие вещи. Но есть поступки, которые очень глубоко задевают представителей сильного пола, и они по-новому смотрят на женщину, которая рядом. Если не хотите испортить отношения с возлюбленным, тогда перестаньте совершать глупые ошибки.

Проверка телефона

Мужчины не терпят вторжения в личное пространство, особенно, если их гаджеты хранят тайны. Может, вы и не найдете подтверждения походов налево вашего партнера, но случайно узнаете о финансовых махинациях родственника или непорядочности коллеги. Если мужчина захочет поделиться, то сам расскажет или покажет сообщения, но если нет, то не стоит рисковать доверием и отношениями из-за своего любопытства.

Отказ в близости

Дело может быть в плохом самочувствии или отсутствии настроя, усталости, депрессии, но он решит, что проблема в нем. Мужчины болезненно реагируют на то, что избранница потеряла к нему и физический интерес, и этот факт серьезно бьет по их эго. Неприятности в личной жизни влекут за собой неуверенность в себе, попытки компенсировать недостаток внимания на стороне.

Критика телефона, машины, мамы

У многих мужчин отношение к машине еще более трепетное, чем к теме близости. Если вы постоянно критикуете его выбор, принятые решения и поступки, то это всерьез испортит ваш союз. Пусть его телефон старой модели, друг — неформал, а мама — женщина с причудами, но это не дает повода с пренебрежением относиться к его жизни.

Сравнение с другими мужчинами

Каждый мужчина хочет быть единственным и неповторимым, поэтому, если он не получает признания в текущих отношениях, то переключается на новые. Только сравнения в свою пользу он примет без негатива. Но если вы скажете, что коллега успешнее и умнее, а у его брата завораживающие кубики на прессе, то это однозначно его заденет и отразится на отношении к вам.

Подозрения в неверности

Мужчин очень задевают ложные обвинения, особенно, если он хранит верность своей избраннице, а она на ровном месте устраивает ему скандалы. Постоянные подозрения в неверности могут привести к расставанию. Если ваш мужчина помог соседке с сумкой, то это совершенно не значит, что он решил за ней приударить. Женщинам необходимо сдерживать свою ревность и мыслить трезво, не поддаваясь эмоциям.

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