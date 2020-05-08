Как понять, что мужчина хочет серьезных отношений

Никому не нужны отношения, которые закончатся через месяц-два. Но одно дело, когда вы с мужчиной совершенно не подходите друг другу, а другое - если мужчина изначально настроен на секс без обязательств. Психологи определили несколько признаков, которые указывают на то, что мужчина готов создать серьезные отношения.

Он постоянно напоминает о себе

Мужчина, заинтересованный в женщине, всегда будет напоминать о себе, проявлять к ней свою заботу и внимание. Он не станет игнорировать женщину или пропадать из ее жизни на несколько дней, без особой причины. Мужчина всегда найдет время, чтобы позвонить любимой.

Он строит планы на будущее

Если мужчина хочет с женщиной длительных и крепких отношений, тогда он будет строить с ней планы на ближайшее будущее, например, на совместный отпуск. Он попытается найти с ней общие интересы и увлечения, чтобы больше времени проводить вместе.

Он открывает вам двери в свою жизнь

Если мужчина хочет, чтобы женщина стала частью его жизни, он постепенно знакомит ее со своими друзьями и родственниками. Он хочет, чтобы дама его сердца стала "своим" человеком в окружении людей, которые ему очень дороги.

Он ценит ваше мнение

Это еще один признак, демонстрирующий серьезные намерения мужчины. Он постоянно интересуется мнением своей женщины, спрашивает ее совета и показывает, насколько ему важна ее оценка. Это может касаться его прически, одежды, новой работы, выбора подарка и прочего.

Он неравнодушен к деталям

Любовь иногда заключается в мелочах. Если мужчина интересуется жизнью своей избранницы, помнит ее истории из детства, забавные прихоти и знает, как вызвать на ее лице улыбку - она точно запала ему в душу.

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