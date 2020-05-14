Десять причин порвать с девушкой после первой встречи. Часть 1

Очень часто первое свидание оставляет за собой больше вопросов, чем ответов. Ты постоянно терзаешься тем, стоит ли продолжать общение или спустить все на тормозах. Это вполне нормальная ситуация. Зачастую принять правильное решение в самом деле очень сложно. Сегодня мы поговорим о грустном (хотя это еще с какой стороны посмотреть), и расскажем, при каких обстоятельствах не следует продолжать общение с девушкой после первого свидания.

Она не смотрела культовые фильмы и программы.



От "Терминатора" до "Телепузиков" - если она не видела этого ни разу, у вас явно могут возникнуть проблемы из-за отсутствия тем для общения. Уходим.

Она задаёт слишком много вопросов Твое свидание похоже на допрос? Пора попрощаться. Она не задаёт ни одного вопроса И вообще молчит, притворившись мертвой. Это может значить лишь одно: ей либо скучно, либо она не понимает ничего из того, что ты вещаешь о мальтийских рыцарях и их болонках.

Она пришла с подругой Или даже с несколькими. Или с другом, что ещё хуже. Конечно, она всегда может рассказать слезливую историю о том, как лучшая подруга спасла ее от меча Карабаса Барабана, и теперь она обязана везде быть с подругой рядом. Но ты на такую уловку не ведись и сразу прекращай общение после первого свидания.

Она уточняет, насколько фешенебельно заведение, куда вы идете

Ты, конечно, джентльмен, и явно не поведешь прекрасную даму в забегаловку с шаурмой домашнего приготовления. Но и при таких вопросах задуматься стоит. Мало ли, может ей подавай лишь крутые локации, которые она может тегнуть в Instagram. Это первые пять сигналов к тому, что общение с девушкой нужно прекращать после первого же свидания. Чтобы расширить твой кругозор, в следующей части мы расскажем о еще пяти таких причинах. Также издание "Комментарии" расскажет о четырех признаках гармоничных отношений

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