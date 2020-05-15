Десять причин порвать с девушкой после первой встречи. Часть 2

Довольно часто первое свидание оставляет за собой больше вопросов, чем ответов. Ты постоянно терзаешься тем, стоит ли продолжать общение или спустить все на тормозах. Это вполне нормальная ситуация. Зачастую принять правильное решение в самом деле очень сложно. Сегодня мы продолжаем обсуждать те обстоятельства, которіе являются ярким сигналом к тому, что ваше общение с девушкой должно ограничиться лишь первым свиданием.



Она пытается тебе что-то запретить

Нет, она может, конечно, попытаться наложить запрет на твою любимую свиную рульку в этом ресторане, но не на первом же свидании! На самом деле, такие запреты могут быть связаны с ее предпочтениями - веганство там, защита микробов, или права роботов. Но, конечно, не на первом свидании.

Она постоянно поправляет твою речь

Таких ещё называют "слишком правильными". Она училась в школе на одни пятерки, получила золотую медаль и победила на бесчисленных олимпиадах по грамматике и правописанию. Естественно, она считает своим долгом поправить твою речь и направить тебя на путь истинный.

Она контролирует твои расходы



Ты оплатил ужин в ресторане, а она тут же подхватила чек и изучила его до мельчайших подробностей, и даже успела сделать тебе замечания, что чаевые слишком большие/маленькие и вообще этот ресторан слишком дорогой. Это первый звонок в сторону того, что она не даст тебе в будущем спокойно распоряжаться своими деньгами - вот он.

Она предлагает тебе познакомиться с ее родителями



Первое свидание - ещё не повод к переходу к серьезным отношениям. Тем более, к знакомству с родителями, которое обычно должно происходить не так скоро. А если она ещё и звонит по телефону или "Скайпу" маме и рассказывает, что она на свидании - все уже решено.

Она проводит время в телефоне



Вы на свидании, а она с завидной частотой повторяет фразу "подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик", постит в Instagram селфи с тобой и без тебя или снимает видео для новомодного TikTok. А ещё общается в чатах и активно переписывается. Разве это нормально для свидания?

Как говорится, осведомлен - значит вооружен. Надеемся, наши советы помогут тебе избежать дальнейших неприятностей при общении с противоположным полом. Также издание "Комментарии" предлагает тебе освежить память и прочитать о первых пяти причинах поскорее разорвать общение с девушкой.

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