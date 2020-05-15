Что категорически нельзя терпеть в отношениях

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Идеальных отношений не бывает, ведь рано или поздно случаются конфликтные ситуации, которые приводят к ссорам. Но крепкие пары учатся прощать друг другу мелкие обиды, колкие слова и поступки, становясь от этого только сильнее. Но есть вещи, которые категорически нельзя терпеть в отношениях, потому что они приводят к негативным последствия.
Неуважение
Грубые и обидные высказывания – это тревожный звоночек, который говорит о том, что партнер не воспринимает вас как полноценную личность. Если в паре нет уважения, то после того, как чувства притупятся, не останется абсолютно ничего.
Измены
Нельзя наступать на свою гордость и самоуважение и терпеть интрижки на стороне своего любимого человека. Если вы уличили партнера в измене, скорее всего, он ее повторит, и возможно не один раз. Зачем вам рядом человек, который причиняет вам боль?
Бездействие
Отношения развиваются в лучшую сторону только тогда, когда партнеры активно над ними работают. Если один старается сделать их лучше, а второй пассивен в этом вопросе, то ни к чему хорошему это не приведет.
Контроль
Отношения строятся на доверии. Невозможно быть с человеком, который постоянно вас контролирует (читает смс, проверяет звонки, указывает вам с кем общаться, а с кем нет). Такие отношения сложно назвать здоровыми, потому что жесткий контроль их разрушает.
Рукоприкладство
Нет никаких оправданий физическому насилию. Нанесение побоев мужчиной либо пощечины, которые женщина дает любимому – равносильно губительны и унизительны. Такие отношения терпеть нельзя ни в коем случае – они опасны для морального и физического здоровья.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что женщина должна перестать делать в отношениях.
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