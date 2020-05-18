Пять требований мужчины, которые нужно игнорировать

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Чтобы отношения были крепкими, партнерам необходимо научиться договариваться и искать компромиссы. Бывают ситуации, когда женщине лучше уступить мужчине в чем-то, а бывает и так, что нужно твердо стоять на своем. Однако, есть вещи, которые представители сильного пола не должны требовать у своих избранниц. Что же это за вещи?
Скрывать ваши отношения
Согласитесь, что подобная просьба должна насторожить женщину и вызвать подозрения. Может быть несколько причин, по которым мужчина просит скрывать ваши отношения. Во-первых, он состоит в браке или у него уже есть девушка. В-вторых, он стесняется своей пассии и не хочет, чтобы его друзья узнали о его новых отношениях. Во-третьих, мужчина не уверен в своей избраннице и пока не хочет объявить о романе. Но как бы так не было, женщина не должна соглашаться на подобное условие.
Выслушивать его жалобы и нытье
Некоторые представители сильного пола настолько инфантильны и беспомощны, что отношения с ними похожи на постоянный прием у психолога, причем в роли психолога выступает женщина. Такой мужчина постоянно на что-то жалуется и бесконечно ноет. Свою избранницу он воспринимает исключительно в качестве жилетки, в которую всегда можно поплакать. Долго такие отношения не продержаться на плаву, потому что они плохо сказываются на эмоциональном состоянии женщины.
Постоянно платить за него
Если у мужчины возникли проблемы, то нет ничего страшного в том, если избранница его поддержит и окажет временную финансовую помощь. Но если это становится системой, и мужчина привыкает постоянно клянчить деньги у своей половинки — такие отношения следует прекращать.
Кардинально изменить внешность
Мужчина, требующий у женщины, чтобы она кардинально изменила свою внешность, не испытывает к ней настоящих чувств. Возможно, он сравнивает ее с кем-то еще или просто считает недостаточно привлекательной и недостойной такого мужчины, как он. Нельзя соглашаться на такие просьбы, ведь это унижение собственного достоинства.
Уйти с работы или бросить любимое хобби
Мужчина не должен требовать от своей избранницы такой жертвы, как уход с любимой работы. То же самое касается и хобби — нельзя в угоду собственным прихотям просить женщину отказаться от того, что приносит ей подлинное удовольствие.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что категорически нельзя терпеть в отношениях.
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