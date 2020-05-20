Общение с девушкой в видеочате: пять основных принципов

За пару месяцев карантина общение в видеочатах стало обычным явлением. Между собой общаются друзья и подруги, начальники и подчиненные, студенты и учителя. А также активно проходят новые знакомства между парнями и девушками. Чтобы встреча вживую стала возможной после завершения карантина, следует уже в режиме видеочата зарекомендовать себя соответственно. Именно об этом мы сегодня и поговорим.

Определись с целью знакомства

В Интернете невозможно найти пару для серьезных отношений - так считают многие, будучи, вероятно, не в курсе, что имеются и другие ресурсы кроме интимных чатов. Если ты решил завести серьезные отношения, отбрось намеки на интим, дабы не спугнуть потенциальную партнершу. У многих девушек, особенно красивых, предложения посмотреть на твоего "младшего" или заняться спонтанным сексом вызывают негативную реакцию.

Используй хорошую камеру

Плохое качество видео в наше время - дурной тон, так что позаботься о нормальном оборудовании. И про звук не забудь - короче, тут действуют те же правила, что и для рабочих видеоконференций.

Следуй правилам этикета



Банально, но факт: этикет все еще в силе. На "вы", конечно, обращаться не стоит - все-таки общаетесь неформально. Снобом, настойчивым и слишком откровенным быть тоже не стоит - это навязчиво, да и в принципе не особо прилично. Мат, естественно, использовать нельзя, как и перебивать, поправлять ее речь или переходить на личности.

Потрудись над внешним видом

Если хоть раз сидел в видеочате, то наверняка видел жеваных мужиков за 40 в майке-алкоголичке с пивным пузом. Так себе зрелище, согласись. Ну а теперь представь, каково на тебя смотреть даме, тщательно выбирающей наряд по каждой мелочи (даже для того, чтобы вынести мусор). Постарайся выглядеть опрятно, стильно, но не пафосно, ведь о человеке судят по первому впечатлению и в целом по внешнему виду.

Веди себя естественно

Неестественность, конечно, не так плоха, как просьба показать грудь через минуту разговора, но девушка быстро потеряет интерес к беседе. Вживаясь в чужую роль, ты должен постоянно контролировать себя, дабы не сболтнуть чего лишнего. Это сложно. И нечестно. Так что лучше будь собой, но в рамках разумного.

Эти советы помогут приблизить живую встречу с понравившейся девушкой. Также издание "Комментарии" расскажет о десяти причинах порвать с девушкой после первой встречи.

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