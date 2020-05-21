Какая разница в возрасте является идеальной для отношений

Влюбленная пара с большой разницей в возрасте уже не редкость. Но в обществе к ним всегда относились неоднозначно. Некоторые эксперты считают, что такие отношения не строятся на любви, поэтому заранее обречены. Ученые из США провели опрос и выяснили, как разница в возрасте может повлиять на продолжительность и прочность отношений.

Результаты исследования показали, что чем больше эта разница, тем выше вероятность развода. Ученые провели опрос, в котором участвовали около трех тысяч человек, и определили, что пары с разницей в возрасте 5 лет имеют на 18% больше шансов развестись, чем пары, в которых партнеры – ровесники. В парах с разницей в возрасте в 10 лет этот процент увеличивался до 39%, а у тех, чья разница в возрасте составляла 20 лет, шансы разойтись приближались к 95%.

Ученые объясняют это тем, что на разных жизненных этапах у людей отличаются цели, приоритеты, интересы и увлечения, а значит у них будет много разногласий и разный ритм жизни. Но это всего лишь статистика, а настоящей любви все возрасты покорны.

На самом деле, на прочность отношений влияет множество факторов, которые куда важнее, чем разница в возрасте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на гармоничность отношений.

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