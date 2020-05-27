Полезные советы, которые помогут пережить расставание

От разрыва отношений не застрахован никто. Он может быть очень тяжелым и болезненным. С эмоциями, которые переживает человека после расставания, иногда невозможно справиться самостоятельно. Как правильно переживать этот период?

Не скрывайте своих переживаний

Плакать и грустить по поводу расставания с любимым человеком - это нормально, и лучше принять эти эмоции, чем подавлять их в себе. Американские психологи говорят, что признание ценности утраты поможет понять, чего вы хотите, когда у вас появятся новые отношения.

Утешайтесь, но в меру

Чтобы не думать постоянно о разрыве необходимо отвлекаться на различные дела. Это может быть шоппинг, просмотр сериалов, сладости, посиделки с подругами за бутылочкой вина. Но стоит понимать, что эти вещи не решают проблему, а создают иллюзию контроля над нежелательными эмоциями. Всего должно быть в меру. Давайте волю своим чувствам, когда хочется погрустить.

Продумайте досуг

После расставания с любимым человеком у вас, наверное, появилось много свободного времени. И это нужно заполнить чем-то полезным, например, спортом, танцами, работой или книгами. Важно восстановить гармонию с собой.

Положитесь на близких

Не страдайте в одиночку, лучше расскажите подругам или членам семьи о том, как вам тяжело справляться с разрывом отношений. Не сомневайтесь, они поддержат вас, помогут найти выход из ситуации и поднимут настроение.

Прекратите слежку

Если расставание закончилось на плохой ноте, и вы уверены, что с этим человеком никаких дружеских отношений у вас не будет, лучше удалить его из всех соцсетей, чтобы его фотографии не мелькали у вас в телефоне. В минуты слабости многие любят писать бывшей пассии или следят за ней через экран мобильного - так делать не стоит. Если расстались, значит расстались. Зачем интересоваться его жизнью?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие книги помогут пережить расставание.

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