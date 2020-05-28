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Проблемы в отношениях, из-за которых не нужно разводиться

Отношения во многом требуют колоссальной работы

28 мая 2020, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Проблемы в отношениях, из-за которых не нужно разводиться

Построить отношения просто, а вот сохранить и укрепить их - не легкая задача. Чтобы брак был счастливым и длительным, партнерам необходимо прилагать к этому множество усилий, а значит нужно научиться находить компромиссы и уступать друг другу. Некоторым парам это удается, а некоторым нет. Эксперты определили несколько проблем, которые лучше спокойно решить, вместо того, чтобы подавать на развод.

Бытовые ссоры

Чаще всего в семье возникают бытовые конфликты, особенно, если партнеры только начали жить вместе. Необходимо понимать, что на некоторые вещи вы можете смотреть по-разному, поэтому смиритесь и научитесь везде находить компромиссы. Вы же не хотите расстаться из-за какой-то ерунды, чтобы потом жалеть об этом.

Желание изменить партнера

Не стоит стараться изменить своего партнера, лучше измените отношение к тем или иным его недостаткам. Потому как идеальных людей нет, и, следовательно, ваше постоянное желание видеть с собой лучшую версию партнера априори тщетное. Истинное взаимопонимание — когда вы принимаете партнера со всем его миром, не стараясь его переделать. 

Проблемы в сексе

Секс - важная составляющая серьезных отношений. И резкое ухудшение интимной жизни отражается на отношениях партнеров. Это не причина, чтобы расставаться, если вы действительно любите друг друга. В таких случаях, стоит поговорить и обсудить все возможные обиды или претензии, которые накопились. 

Конфликты из-за воспитания ребенке

Часто партнеры ругаются из-за того, что у них разные методики воспитания детей. Но стоит в первую очередь понять, что в таких конфликтах страдает ребенок. И ради него родители должны находить компромиссы в вопросах воспитания, поведения и обучения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сохранить отношения даже во время серьезной ссоры.


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Источник: https://kolobok.ua/semya/psikhologiya/1834812-esche-ne-konets-top-5-problem-v-otnosheniyakh-iz-za-kotorykh-ne-nuzhno-raskhoditsya
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