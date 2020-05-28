Знакомимся с девушкой в спортзале: несколько практичных советов

Что может быть лучше, чем ходить в спортзал? Ответ прост - знакомство с девушкой в ​​спортзале. В этом случае ты решаешь несколько задач одновременно. Ты не только ведешь здоровый образ жизни и улучшаешь себя, но также получаешь возможность найти девушку, которая разделяет твое стремление к здоровому образу жизни. Это хорошее начало для дальнейшего знакомства. А потом кто знает, может это твоя судьба?

Сегодня мы позволим себе дать тебе некоторые рекомендации, которые помогут правильно подойти к процессу знакомства с прекрасной незнакомкой в спортзале.

Будь доступным

Постарайся изменить режим тренировок и изучить различные области тренажерного зала. Если ты постоянно тянешь штангу или бегаешь на кардиотренажере, то можешь упустить из виду девушку, которая тихонько занимается йогой в другом конце зала.

Будь дружелюбным и искренним

Это не так сложно. Улыбнись, брось случайный, внимательный взгляд на нее и сделай искренний комплимент (но не о ее внешности: она может немедленно быть настороже, и все усилия будут напрасны). Если ты хочешь сделать первый шаг, прояви эксцентричность: встреча в тренажерном зале - это клише, но если ты докажешь обратное, ты немедленно избавишься от притворства и сможешь начать честный диалог.

Стремитесь к регулярности

Составив регулярное расписание посещений спортзала и список текущих групповых занятий, ты сможешь заложить основу для естественного начала разговора - ведь ты будешь постоянно встречаться с одними и теми же людьми. Даже невежливо не замечать их вообще. Знакомство в тренажерном зале нельзя сравнивать со знакомством в баре, где разговор можно быстро переключить на романтическую ноту. Но есть и некоторые преимущества: такое знакомство несет в себе эмоциональную ноту и создает прочную основу для продолжения общения.

Мы надеемся, что эти советы принесут тебе пользу, а поход в спортзал даст нечто большее, чем просто здоровое тело. Также издание "Комментарии" расскажет о том, как общаться с девушкой в ​​видеочате.

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