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Что делать, если начала подводить память

Лекарств для улучшения памяти не существует

19 декабря 2019, 19:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

С возрастом у многих людей начинает ухудшаться память и причины этому могут быть разные. На сегодняшний день не существует лекарств, которые помогают справиться с проблемой, но есть другие методы, способные улучшить работу мозга. 

В первую очередь, если память начала подводить, следует пересмотреть свой образ жизни и внести в него изменения. Нужно отказаться от вредных привычек, в частности алкоголя и курения. Также необходимо правильно сбалансировать рацион питания, включив в него побольше свежих фруктов, овощей и омега-3 жирных кислот.

Кроме того, специалисты советуют регулярно заниматься спортом, можно устраивать пешие прогулки утром или перед сном. Если начались проблемы с памятью, стоит контролировать показания артериального давления, уровень холестерина и сахара в крови (при сахарном диабете). 

Есть и другие способы, которые помогут улучшить и развить память. Сюда относится чтение, изучение иностранных языков и другой познавательной информации. Необходимо больше общаться с друзьями, найти себе увлечение или хобби, которое будет вас заставлять работать над собой и совершенствоваться.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как фаст-фуд влияет на качество памяти. 

Источник: https://24tv.ua/health/ru/kakie_lekarstva_pit_chtoby_uluchshit_pamjat_n1249572
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