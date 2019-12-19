Что делать, если начала подводить память

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С возрастом у многих людей начинает ухудшаться память и причины этому могут быть разные. На сегодняшний день не существует лекарств, которые помогают справиться с проблемой, но есть другие методы, способные улучшить работу мозга.
В первую очередь, если память начала подводить, следует пересмотреть свой образ жизни и внести в него изменения. Нужно отказаться от вредных привычек, в частности алкоголя и курения. Также необходимо правильно сбалансировать рацион питания, включив в него побольше свежих фруктов, овощей и омега-3 жирных кислот.
Кроме того, специалисты советуют регулярно заниматься спортом, можно устраивать пешие прогулки утром или перед сном. Если начались проблемы с памятью, стоит контролировать показания артериального давления, уровень холестерина и сахара в крови (при сахарном диабете).
Есть и другие способы, которые помогут улучшить и развить память. Сюда относится чтение, изучение иностранных языков и другой познавательной информации. Необходимо больше общаться с друзьями, найти себе увлечение или хобби, которое будет вас заставлять работать над собой и совершенствоваться.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как фаст-фуд влияет на качество памяти.
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