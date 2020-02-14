Несколько устаревших стереотипов о мужчинах

Мужчина должен быть бородатым, мускулистым и брутальным. И непременно со шрамами. Они же украшают. Многим из нас эту чушь втирали с детства. Но времена переменились и теперь мы можем смело быть такими, какими есть. Сегодня мы обсудим пять устаревших стереотипов о настоящих мужчинах и порекомендуем, как надо действовать на самом деле. Физические данные Стереотип, что настоящий мужик "могуч, вонюч и волосат" уже давно не актуален. Важно, чтобы мужчина сам чувствовал себя комфортно и не обращал внимания на мнение других. Если же волнует твоя внешность - займись тем, в чем хочешь быть лучшим: хочешь красивое тело - идёшь в спортзал; хочешь быть умным - читай книги. Необходимо, чтобы ти развивался целенаправленно, а не бездумно качал мышцу.

Разделение занятий по гендерному признаку





Да, мужик не может рожать детей. Надеемся, что никогда не сможет. Вот и все гендерное неравенство. В остальном же дамы легко освоили все исконно "мужские" занятия, а мужчинам вовсе не стыдно уметь готовить и мыть посуду. Это касется и увлечений . Да, уметь и любить шить для мужчины - штука вовсе не стыдная, а высокопрофессиональные навыки и подавно хорошо оплачиваются. Женщина же вполне неплохо справляется с исследованием космоса или во время работы в полиции. Забудь о гендерных стереотипах.

Пацанские правила жизни

"Дворовой" мужской кодекс чести давно в прошлом, а те, кто предпочитают жить по принципу "пацан сказал - пацан сделал", немного отстали от жизнт. Чаще всего такими "понтами" тебя пытаются толкнуть на какие-то недостойные или глупые действия. А быть ответственным за свои слова и действия - это, пожалуй, больше джентльменский принцип, а не дворово-понятийный. Поэтому косить под гопника не стоит.

Демонстрация силы и смелости

Конечно, уметь постоять за себя и защитить девушку от хулиганов - это важно. Но если конфликта можно избежать, то этой возможностью следует воспользоваться. Драка - это не способ решить проблему, это уже, скорее, средство защитить свое здоровье и жизнь в случае прямой угрозы.

Мужики не плачут





Этот стереотип формировался в эпоху, когда была важна жесткость, твердость и стойкость характера. Но сейчас любой смело проявляет свои чувства и не стыдится этого. Можно и нужно оставаться самим собой, не пытаясь соответствовать чьим-то указаниям.

Иными словами, если у вас нет роскошной бороды, брутальной татуировки или накачанных бицепсов, это не значит, что вы не мужчина. Значит, вы хороши в чем-то другом. Главное, не прятать внутри себя эти достоинства. А тем временем, издание "Комментарии" расскажет вам, как правильно поддерживать разговор с девушкой

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