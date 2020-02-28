Токсичные привычки, которые блокируют путь к счастью

Положительные изменения начинаются внутри и именно наша душа является источником счастья. Но, к сожалению, у нас есть немало токсичных привычек, о пагубном влиянии которых мы даже не догадываемся. Об этом сообщает издание Ukr.Media.

Зависть

Найдите минутку и посмотрите вокруг себя: у вас есть дом, одежда, близкие люди, еда, вы здоровы. И за это надо быть благодарными. В других могут быть вещи лучше, но это не повод для зависти. Работайте усердно и стремитесь к успеху.

Страдания

Пустые страдания - источник боли, к тому же мы всегда можем сделать ситуацию максимально комфортной. Нужно только не бояться начать изменения.

Оправдание

Не оправдывайтесь за свои действия, если только они не были осуществлены в ущерб другим. Просто идите своим путем, те, кто любят вас, и так поймут.

Лень

С ленью бывает сложно бороться, но начинайте с малого: сначала составьте список дел и потихоньку их начинайте. Каждое выполненное дело будет для вас мотивацией двигаться дальше.

Жалобы

В жалобах нет ничего плохого, но сами по себе они бесполезны. Если у вас есть энергия, чтобы жаловаться, значит и есть энергия, чтобы начать изменения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие привычки улучшают качество жизни.

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