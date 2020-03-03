Риск и азарт: пять самых мужских видов спорта

Многие мужчины любят спорт. Кто-то предпочитает смотреть спортивные телепрограммы по телевизору, а кто-то сам является постоянным клиентом спортзалов. Особенно мужчины предпочитают те виды спорта, где есть место противостоянию, боли и риску. Настало время поговорить о тех видах спорта, которые по праву считаются действительно мужскими благодаря тем острым ощущениям, которые переживают спортсмены и зрители.

Футбол – один из самых популярных видов спорта среди мужчин. Но особенно мужским является американский футбол. Он представляет из себя что-то среднее между обычным футболом и боксом, поэтому это направление в спорте по праву занимает первую строку в списке мужских видов спорта. Сюда же отнесем и регби, тот же американский футбол, но без лишнего защитного снаряжения, что делает эту игру еще более опасной.

Бокс – один из наиболее древних видов боевых искусств. Если не нравится бокс, то можно выбрать борьбу, ММА, реслинг, сумо и прочие виды спорта, где основная задача – нанести физический урон сопернику на ринге, побороть его физически, сломить силой удара или ловким захватом.

Хоккей – наряду с американским футболом относится к агрессивным видам спорта. В хоккее, в отличие от футбола, вероятность получить травму намного выше. На льду между командами-соперниками часто возникают стычки, которые легко могут перерости в групповые драки. Уровень адреналина зашкаливает, поэтому этот вид спорта также входит в пятерку самых мужских.

Автогонки – спорт для тех, кто мечтает сделать любовь к машинам своим спортивным хобби. Нестись по трассе со скоростью 300 км в час – это ли не огромное удовольствие для мужчины? Один из самых опасных, экстремальных и будоражащих кровь видов спорта, который легко может завершиться тяжелейшей травмой для любого из участников.

Баскетбол – сам по себе этот вид спорта в профессиональном виде возник в 1946 году, тогда же и была создана первая баскетбольная ассоциация, а затем баскетбол стал популярен во многих странах мира. Эта спортивная игра подойдет высоким мужчинам, которые хотят прочувствовать дух спортивной команды на площадке.

Эти пять видов спорта не оставят равнодушными ни одного азартного мужчину. Преодоление страха, превозмогание боли, достижение победы... Это может стать основой для развития любого мужчины, который намеревается бросить вызов всему миру и победить. А тем, кто не желает лишний раз рисковать здоровьем и жизнь, издание "Комментарии" подготовило список упражнений, которые можно без особых усилий выполнять на протяжении дня.

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