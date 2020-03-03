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Простые истины, которые учат ценить то, что у вас есть

Эти истины помогут вам обрести внутреннюю гармонию

сегодня, 14:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Простые истины, которые учат ценить то, что у вас есть

Если вас настигла депрессия, переживания и мысли о том, что лучше никогда не будет - успокойтесь и вспомните, что жизнь непредсказуема и отчаиваться никогда нельзя. Запомните три простых истины, которые научат вас ценить все то, что у вас есть.

Страдание - неизменная часть жизни

Никто не говорил, что жизнь всегда будет легкой и радостной, у каждого человека бывают светлые и темные полосы. Природа мира дуальная: как существует день и ночь, так существует свет и тень, радость и горе, победа и проигрыш. Необходимо принимать любую из сторон, если на душе тоскливо, и на вас свалилось много проблем, постарайтесь преодолеть эту полосу со спокойным сердцем, примите весь негатив и тогда вам станет легче, а решение всех проблем придет само.

Мир постоянно меняется

Нет ничего постоянного, особенно в современном мире, который развивается очень стремительно, а вместе с ним и люди. Мы не может изменить свое прошлое и заглянуть в будущее, поэтому цените каждый момент своей жизни. Помните, если вам плохо - это пройдет, а на смену депрессии придет радость и счастье, и наоборот. Проводите больше времени с близкими людьми, занимайтесь любимым делом и открывайте для себя новые горизонты - это намного важнее, чем телефоны и социальные сети.

Вы тоже изменитесь

Человек поддается изменениям, которые происходят вокруг него. Каждый день мы узнаем что-то новое, получаем бесценный опыт, переживаем кризисы, преодолеваем трудности и обмениваемся знаниями с людьми. Со временем у человека меняются взгляды на жизнь, вкусы, предпочтения и это совершенно нормально. Не нужно бояться перемен, идите только вперед и наслаждайтесь каждым моментом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки блокируют путь к счастью.


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Источник: https://ukr.media/psihologiya/399149/
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