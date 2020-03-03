Как начать работать продуктивно: несколько главных правил

Мужчины реализуют себя через работу. Мы работаем много, напряженно и самоотверженно. В результате выгораем и не выполняем всего того, что было запланировано. Сегодня мы поговорим о том, как следует организовать свой рабочий процесс, чтобы работа приносила результаты.

Сосредоточенность и короткий отдых

Полное сосредоточение внимания на каком-то одном деле плюс короткие перерывы на отдых помогут тебе работать продуктивно и выполнить все поставленные задачи.

Относись с пониманием к другим сотрудникам

Не требуй от своих подчиненных мгновенной реакции каждую секунду. Это провоцирует людей на агрессию, сбивает их внимание, отвлекает от приоритетных задач.

Не отказывай себе в передышке

Хотя бы один раз в течение дня делай передышку. Как это парадоксально не звучит, но правильный отдых - залог успешной работы. Именно с этой целью в разных офисах оборудуют игровые комнаты или спортзалы.

Поразмысли над перспективами твоей работы

Определи для себя время, когда сможешь подумать о перспективах на работе. Если ты этого не делаешь, то явно не эволюционируешь. А значит деградируешь. С такой работой долго не протянешь.

Не забвай о заслуженном отпуске

Не забывай о существовании отпусков! Они должны быть реальными и регулярными. Реальный отпуск - это тот, когда тебя не донимают постоянными звонками из офиса и ты можешь полностью отдаться отдыху. А регулярный - значит несколько раз в год. Исследования доказывают, что ты будешь чувствовать себя значительно здоровее, а работа пойдет интенсивнее, если будешь использовать на отдых все дни, которые тебе принадлежат по праву.

Как видишь, залог эффективной работы во многом зависит от хорошего отдыха. Хороший отдых, в совокупности с сосредоточенной работой, сделает вас одним из самых эффективных сотрудников вашего офиса и будет содействовать дальнейшему росту. Также издание "Комментарии" расскажет, как противостоять сезонной депрессии.

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