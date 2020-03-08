Делаем заминку после беговой тренировки правильно

Хорошим завершением любой тренировки является грамотная заминка. Она поможет успокоить тело, нормализировать все процессы, происходящие в организме, а также придаст тебе бодрости и энергии. Сегодня мы поговорим о четырех главных принципах заминки после беговой тренировки.

Бег трусцой

Самым базовым упражнением по заминке является бег трусцой. С его помощью восстанавливается работа сердца и легких. Также выводится молочная кислота из мышц. Сам по себе бег трусцой не несет никакого вреда, а если выполнять его после основной тренировки, то он будет очень полезным. Для эффективного восстановления достаточно будет около десяти минут легкого бега на пульсе до 130 ударов в минуту.

Гимнастика

Выполнение гимнастических упражнений даст возможность перевести дух после изнурительной тренировки. К таким упражнениям можно отнести ходьбу на носках, наклоны к земле, различные упражнения для гибкости. Поскольку большинство их выполняется в статике, то "тянуться" необходимо начинать только после бега трусцой.



Для профи

Бежать небольшие отрезки в высоком темпе. Такое упражнение могут выполнять только профессиональные спортсмены или те, кто умеет прислушиваться к своему организму. После основной тренировки можно пробегать отрезки не длиннее ста метров на пульсе примерно до 165 ударов. В среднем именно на этой грани у человека начинает накапливаться лактат. Суть этого упражнения заключается в том, чтобы максимально ускорить работу сердца, но избежать накопления молочной кислоты в мышцах. Количество повторений — не более десяти.

Для новичков



Для наименее подготовленных спортсменов отличной заминкой после бега будет являться простая ходьба. Десяти пятнадцати минут ходьбы сначала в быстром ритме с последующим замедлением будет вполне достаточно. Следует отметить, что для более профессиональных спортсменов ходьба будет не самой эффективной заминкой.

Эти четыре вида заминки помогут эффективно завершить беговую тренировку. Также издание "Комментарии" расскажет, каких продуктов следует избегать после тренировки.

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