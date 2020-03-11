Качаем мышцы за просмотром любимого сериала

Мы постоянно стоим перед тяжелой дилеммой - посмотреть любимый сериал или занятся спортом? Будь же мужиком! Займись и тем, и другим одновременно! Сегодня ты узнаешь, какие можно делать упражнения, и при этом не отвлекаться от просмотра любимого сериала.

Пресс



Британский журнал спортивной реабилитации советует качать пресс, используя нестандартные упражнения. Ты должен лечь на пол, руки заложить за голову. Поднимай тело вместе с коленями, выпрямляя руки над нижними конечностями. Ник Грентхем, советник Британской Олимпийской Ассоциации, советует делать по меньшей мере десять повторений за один подход.





Отжимание

Упражнение всех времен и народов - стандартное отжимание от пола. Располагая руки на уровне плеч, ты одновременно можешь качать мышцы груди, трицепсы, плечи. При этом ты сможешь не отрываться от сериала.





Спина

Советник Олимпийской Ассоциации предлагает следующие занятия для укрепления спины: ложись на пол и одновременно старайся поднять как можно выше верхние и нижние конечности. В тон Грентхему говорит Британский журнал спортивной ортопедии: ученые издания сообщают, что такое упражнение задействует 77% мышц спины. При этом риск получить травмы позвоночника минимален. За один подход нужно делать хотя бы пять повторений.





Гребля

Представь, что ты сидишь в каноэ. Чтобы повысить эффект, приподними ноги. После этого выполняй движения руками, имитируя взмахи веслом, когда сидишь в лодке. Грентхем уверяет, что упражнение, помимо пресса, укрепит протяжные и прямые мышцы ног, а также – пояснично-грудные фасции спины.





Теперь тебе обеспечена как здоровая, так и приятная жизнь. Смотри любимый сериал и понемногу накачивай мышцы. Также издание "Комментарии" расскажет тебе, какую выбрать обувь на случай уличной драки.

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