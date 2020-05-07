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Четыре необычных профессии для экстравагантных мужчин

Возможно, среди них кроется работа твоей мечты

сегодня, 15:41
Автор:

• Зинченко Павел

Четыре необычных профессии для экстравагантных мужчин

Всегда мечтали о настоящей мужской профессии? Что-то вроде полицейского, пожарника, военного. Или инженера, который создает величественные здания. Или капитана судна, который бороздит океаны. Все это очень хорошо, но сегодня мы расскажем тебе о необычных профессиях, которые возможно заинтересуют не каждого мужчину, но непременно заинтригуют немногих избранных.

Фумелье

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Крепкий алкоголь и сигары - часть твоей жизни? Возможно, стоит превратить хобби в профессию. Фумелье (он же сигарный сомелье) выбирает, подает и обрезает сигары для гостя. Также в обязанности фумелье входит подбор алкоголя под ту или иную сигару в зависимости от настроения и пожелания клиента. Однако есть нюанс: сигарами надо жить и отличать их одну от другой. 

Сборщик Lego

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Для тех, кто в детстве не наигрался в конструктор, есть отличная новость: этим можно заниматься профессионально.  Именно сборщики конструкторов делают эти волшебные скульптуры из тысяч кубиков для выставок и магазинов. Кстати, проводятся даже профессиональные соревнования по сборке. 

Уборщик айсбергов

От тающих не по дням, а по часам ледников откалываются порядка 59 тысяч айсбергов различной величины в год. А теперь вспомни, чем закончилась история с "Титаником", и ты поймёшь, для чего нужна профессия уборщика айсбергов.  Чтобы не случилось столкновений с судами и нефтяными платформами, специальный Международный ледовый патруль следит за дрейфующими ледяными глыбами и буксирует их подальше от путей навигации. 

Археолог-патоэколог

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Поиск предметов давних времён тоже может быть узконаправленным. Например, специализация патоэколога - сводится к поиску и анализу экскрементов. Да, без шуток: представители данной профессии исследуют продукты жизнедеятельности наших предков, дабы определить, чем они питались, какой образ жизни вели и чем болели. Так что если тебе кажется, что работа археолога банальна - есть альтернатива.

Подумай, может одна из этих профессий - именно та, о которой ты мечтал? Также издание "Комментарии" расскажет о самых опасных для здоровья профессиях.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/1835246-fumele-zoolancher-i-ko-7-samykh-neobychnykh-professij
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