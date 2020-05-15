Ешь, спи, тренируйся: интересные факты о сумо

Главное - побольше есть и задавить соперника своим весом. Приблизительно так среднестатистический обыватель представляет себе бойца-сумоиста. Никто даже не задумывается над тем, что жизнь сумоиста состоит из регулярных тренировок, которые не только тяжелые, но и крайне травмоопасны. Не говоря уже о том, что набрать вес так, как этого требует программа подготовки - это невероятно кропотливый и тяжелый процесс, которые требует огромной самодисциплины и самопожертвования.

Сегодня мы расскажем самые интересные факты о сумо, которые избавят тебя от многих стереотипов об этом виде единоборств.

1. Сумо очень динамично. Борцам нужно думать быстро: за 10 секунд (это стандартная длительность поединка) борец может 2–3 раза сменить тактику.

2. Сумо — это отчасти религия, отчасти — национальное шоу. Сумотори обязан повышать настроение японцев. Это сложно объяснить, но это чувствуется в каждом сумотори, в их поведении, в их стремлении придумать что-то свое не только в борьбе, но и в ритуале.



3. Сумо — очень травмоопасный вид спорта. Стартовый контакт — это столкновение двух в среднем 155-килограммовых борцов с совокупной скоростью 50–60 км/час. По травмам на первом месте колени, затем локти, спина и шея, голеностопы и пальцы.

4. При поступлении в обучение борцов заставляют сбросить жирок, а уже потом — набрать так называемый рабочий вес. Рабочий вес — это мышцы плюс жир. Дело в том, что выше определенного предела "сухую" мышцу нарастить невозможно.



5. Рассказы о высококалорийной пище, которой объедаются суматори — легенда. Их основная пища содержит 100–150 ккал, но просто едят её от пуза и после еды сразу спят. Набрать вес, необходимый для сумо, не так просто, для этого нужен особый тип метаболизма.



6. Для победы надо либо вытеснить соперника за пределы дохе (диаметр 4, 55 м) либо заставить коснуться поверхности чем-либо, кроме ступней. В целом борцы делятся на специалистов по борьбе в поясе и по толчкам.

7. Эмоции в сумо проявлять нельзя. Люди с разорванными связками не имеют права сказать даже "твою мать". Скажешь — вылетишь.



8. Бицепс и трицепс знаменитых суматори примерно того же объема, что у обычного человека нога.

9. В сумо разрешены пощечины, но только открытой ладонью. Впрочем, нокауты нередки.



Оказывается, все не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Очевидно, сумо - это не просто тренировки и спорт, это состояние души. Также издание "Комментарии" расскажет о том, как тренировались римские гладиаторы.

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