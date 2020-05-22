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Пять эффективных упражнений из арсенала бойцов ММА

Путь чемпионов по смешанным единоборствам залит потом и кровью

сегодня, 16:57
Автор:

• Зинченко Павел

Пять эффективных упражнений из арсенала бойцов ММА

Многие мужчины любят смотреть бои ММА. Наблюдать за тем, как сражаются профессиональные бойцы - это увлекательное зрелище. Но только для того, чтобы хотя бы принять участие в таком поединке, каждому из них пришлось пройти огонь и воду. Потерпеть десятки неудач и снова встать, чтобы идти к победе. Для этого нужно много тренироваться. 

Чтобы ты окунулся в атмосферу тренировок бойцов ММА, мы расскажем тебе о некоторых важных упражнениях. Сразу упустим качание пресса, отжимания и перекладину - это и так очевидно. Поговорим о нескольких упражнениях не столь приметных, но не менее важных.

Разминка 

Как и при любой тренировке, сначала нужно размяться. Для этого подойдут базовые упражнения, задействующие все группы мышц, - отжимания, пресс, подтягивания и приседания. Каждое упражнение делай по 10 повторений, 5-10 кругов, без перерывов и в щадящем режиме. 

Приседания

Приседания делай так, чтобы при сгибании ног между бедром и голенью оставался угол 15-90 градусов.  Тело должно двигаться плавно. Фиксироваться в определенных (крайних) положениях не надо. 

Выпады

Выполнять выпады можно разными способами, ведь все они придают тонус мышцам ног. Обращай внимание на темп: поддерживай баланс и постоянно сохраняй напряжение в мышцах бедер.  Сделав подход левой ногой, отдохни, правой - снова отдохни. Повторяй круг три раза. 

Подъем рук

Классический вариант упражнения использует подъем рук через стороны - для разработки плеч.  Руки разведи в стороны, плавно поднимая их до уровня головы и опуская до уровня ребер. Для утяжеления можно взять гантели или бутылки с водой. 

Подъем на носки

Для этого упражнения тебе понадобится возвышение. Мысками встань на ступеньку, импровизированную или реальную, касаясь пятками пола.  Балансируй на одной ноге или сразу на двух, медленно поднимаясь и опускаясь вниз. 

Одних этих упражнений будет достаточно, чтобы ты понял, что жизнь профессионального бойца не сахар и за каждую победу нужно платить потом и кровью. Также издание "Комментарии" расскажет, как тренировались гладиаторы.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/1121194-put-v-mma-8-uprazhnenij-bojtsov-dlya-domashnikh-trenirovok
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