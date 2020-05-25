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Пять навыков, которые помогут выжить в экстремальной ситуации

Эти навыки не только могут спасти тебе жизнь, но и откроют перед тобой множество интересных возможностей

сегодня, 13:24
Автор:

• Зинченко Павел

Пять навыков, которые помогут выжить в экстремальной ситуации

Когда мужчина слышит о каком-либо проишествии с другими людьми, он зачастую думает: "Со мной такого не произойдет". Тем не менее, такое убеждение губительно. Любой из нас может оказаться в зоне стихийного бедствия, подвергнуться нападению со стороны преступников или разъяренного животного или столкнуться с любой другой экстремальной ситуацией. Поэтому, нужно быть всегда готовым к неприятным неожиданностям. Мы расскажем тебе, что нужно делать, чтобы всегда быть готовым к любому испытанию.

Подтягиваться, как минимум 15-20 раз

Бесполезный, как нам кажется, навык, пригодится, чтобы без усилий заглядывать за забор, отделяющий тебя от нудистского пляжа, где загорает сногсшибательная блондинка с грудью пятого размера.

Перепрыгивать препятствия выше уровня пояса

Ненужное, на первый взгляд, умение, может пригодиться для преодоления катящихся с горы камней.

Пробежать 200 метров с максимальным ускорением

Такой навык тебе наверняка пригодится, чтобы попытаться убежать от расплавленной лавы. Или, если, прогуливаясь по ночной Троещине, нужно будет срочно добежать до участкового, чтобы спасти его от хулиганов. Экстремальные ситуации чаще всего вызывают неспецифическую нейрогормональную реакцию в организме, в результате которой начинает выделяться адреналин. Только под его воздействием люди способны делать такие вещи, о которых даже не догадываются. Например, от собаки удирать едва ли не со скоростью света, и плыть до тех пор, пока под ногами не окажется суши.

Проплыть как минимум 800 метров

Мужчине должно быть под силу проплыть как минимум 800 метров. Лучше — больше. Если ты окажешься без плавсредств и спасательного жилета посередине Тихого океана, тебе это не поможет, но, когда в Днепр упадет метеорит и река выйдет из берегов, доплыть до ближайшего берега удастся.

Отжиматься на брусьях как минимум 25 раз

Найти, где можно применить такое умение в экстремальных условиях, мы так и не смогли. Но судя по предидущим пунктам, этот навык также не будет лишним.

Эти навыки полезны для здоровья. Кроме того, в трудную минуту они могут посодействовать спасению твоей или еще чьей-то жизни. Также издание "Комментарии" расскажет, как надо действовать, если кого-то ударило током.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/737603-5-prostih-navikov-kotorie-pomogyt-spasti-jizn
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