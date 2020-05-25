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Ты никудышний работник: пять тревожных сигналов

Если заметил у себя хоть один из них - начинай предпринимать меры по исправлению

сегодня, 17:05
Автор:

• Зинченко Павел

Ты никудышний работник: пять тревожных сигналов

На работе всегда нужно держать руку на пульсе и регулярно давать собственную оценку того, как ты справляешься со своими обязанностями. Лучше самому обратить внимание на проблемы и принять срочные меры, чем ждать, пока на них обратит внимание твое руководство. Если ты таки задумался о своих положительных и отрицательных сторонах, как работника, то мы расскажем тебе о пяти тревожных сигналах, которые свидетельствуют о том, что свое отношение к работе следует менять.

Опаздываешь

Если твоего появления в офисе ждут, поскольку являешься ты в "богемное" время после 12 дня, а случается это регулярно, пора начать меняться. Пунктуальность - не твой конек? Старайся исправить свое время прихода, ведь если встанет вопрос о сокращениях, об опозданиях обязательно вспомнят.

Работаешь медленнее всех

У всех вокруг примерно одинаковые обязанности, но ты сдаешь все отчеты позже всех, да и показатели хромают.  Одно дело, если ты новичок в работе. И совсем другое, когда тебе не хватает дисциплины и стоит освоить тайм-менеджмент. 

Механически исполняешь поручения

Нет, ты не бездельничаешь. Но и назвать хорошей твою работу сложно. Ты делаешь ровно столько, чтобы тебя не уволили, а каждое задание вызывает раздражение.  Если тебе неинтересно работать, стоит задуматься о смене сферы деятельности. 

Тебе не доверяют ответственных задач

Только простые и понятные задачи тебе могут давать без проблем. А вот что-то посложнее доверяют компетентным и ответственным сотрудникам, ибо знают: последние точно не подведут в критический момент. 

Постоянно отпрашиваешься

Тебя сложно застать в офисе в рабочее время: то ты у врача, то просто нужно отбежать на 5 минут.  Если задерживаешься после работы и закрываешь все задачи - проблем нет. Но так бывает явно нечасто.

Если заметил у себя хотя бы одну из указаных проблем - начинай что-то менять. Также издание "Комментарии" расскажет, как сохранить хладнокровие в стрессовой ситуации.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/1151029-kak-ponyat-chto-ty-plokhoj-rabotnik
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