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Главные особенности правильного приседа со штангой

Придерживайся этих правил, если не хочешь, чтобы упражнение навредило твоему здоровью

27 мая 2020, 14:50
Автор:

Зинченко Павел

Главные особенности правильного приседа со штангой

При выполнении различных упражнений крайне важно придерживаться правильной техники. Необходимо рассчитать каждое движение, внимательно следить за исполнением и не допускать ошибок, ведь именно от этого зависит как правильное исполнение упражнения, так и сохранения здоровья твоего тела. Именно поэтому мы расскажем сегодня главные особенности правильного выполнения приседа со штангой.

Приседания: биомеханика и техника

Правильная техника приседаний со штангой — ключевой параметр достижения успеха в виде увеличения мышц ног и минимизации болей в нижней части позвоночника и в коленях. Для того, чтобы научиться приседать правильно, используй средний рабочий вес и выполняй упражнение в 3-5 подходов по 10-12 повторений.

Приседай до параллели

В нижней точке приседаний бедра должны быть параллельны полу, а колени не должны выходить за линию носков. Внимательно следи за тем, чтобы не приседать слишком низко (это увеличит нагрузку на поясницу) или не заканчивать движение слишком высоко (в этом случае в работе участвует лишь передняя, но не задняя, поверхность бедер).

Следи за положением позвоночника

В нижней точке движения необходимо поддерживать позвоночник в идеально прямом положении — для этого взгляд должен быть направлен в точку на полу примерно в одном метре от тебя. Избегай соблазна крутить головой в попытках контролировать правильность выполнения упражнения в зеркале — это легко может спровоцировать боли в шее.

Поставь ноги на ширину плеч

Начальная позиция классического приседа — ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты в стороны (примерно на 30° от центра). Приседания с широкой расстановкой ног (так называемые "приседания в стиле сумо") не рекомендуются новичкам, пытающимся научиться правильно приседать, так как они увеличивают нагрузку на поясницу.

Правильное выполнение каждого упражнения - это залог успеха. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти эффективных упражнениях из арсенала бойцов ММА.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/1110174-5-zakonov-pravilnogo-priseda
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