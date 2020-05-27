Как договориться о достойной зарплате на собеседовании

При устройстве на работу, многих людей, в первую очередь, интересует три фактора: график, объем работы и финансовая составляющая. При чем, последний пункт играет самую ключевую роль. Как же правильно договориться о достойной заработной плате, находясь на собеседовании?

Изучите рынок

Необходимо заранее вычислить среднюю рыночную ставку для того типа работы, на которую претендуете — в данной отрасли и конкретном регионе. Во время собеседования вопрос заработной платы поднимется обязательно, поэтому к нему стоит основательно подготовиться, чтобы не занизить сумму или же, наоборот, не назвать слишком высокую. После того, как вы узнаете, сколько получают специалисты вашего уровня, проанализируйте факторы, которые смогут повысить вашу ставку: опыт работы, знание иностранных языков, дополнительные квалификации, готовность к постоянным командировкам и т.д.

Подготовьтесь к вопросу о зарплатных ожиданиях

Представитель компании, в которую вы устраиваетесь, может поинтересоваться вашими зарплатными ожиданиями. Не стоит увиливать от прямого ответа, будьте уверены в себе. Не обязательно называть число, сформулируйте свой ответ так: "Я еще изучаю информацию по этому вопросу, но готов рассмотреть предложение в таком-то диапазоне. Что вы думаете по этому поводу?".

Как поднять вопрос о зарплате

Как правило, разговор о заработной плате откладывается к концу собеседования. Если вы заинтересовали соискателя, он самостоятельно поднимет эту тему и спросит о желаемом доходе, если же работодатель оттягивает этот разговор, можно сказать так: "Полагаю, было бы проще сэкономить наше время и выяснить заранее, на какую зарплату я могу рассчитывать". Но после этого вы можете получить встречный вопрос: "А на какую зарплату вы рассчитываете? Тогда воспользуйтесь вышеперечисленными советами.

Что сказать, когда узнаете сумму

Если вы хотите повысить предполагаемую заработную плату, тогда стоит корректно сказать об этом: "Есть ли шанс, что вы можете поднять сумму до такой-то?" или "Я надеялась, что вы предложите такую-то сумму". Такой подход должен сработать, поскольку материальный интерес не противоречит логике разумных переговоров.

Почему имеет смысл просить больше

Если вы хотите попросить прибавку к зарплате, тогда делайте это сразу. После того, как будут достигнуты определенные договоренности по финансовой части, снова поднимать вопрос о деньгах некорректно. Рекомендуется называть работодателю цифру на 10-20% выше той, на которую вы рассчитываете. Как правило, на этот процент собеседник постарается уменьшить ваши зарплатные аппетиты. В результате вы получите нужный оклад, а работодатель не будет считать, что переплатил.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно вести себя на собеседовании.

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