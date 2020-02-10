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Долгое воздержание от секса: пять популярных мифов

Вопреки многим популярным мифам, половое воздержание не является отклонением и не причиняет вреда

сегодня, 14:53
Автор:

• Зинченко Павел

Долгое воздержание от секса: пять популярных мифов

В современном мире сексуальное воздержание все чаще осуждается или высмеивается. С ней связывают всевозможные отклонения. К тому же, тем кто воздерживается от секса настоятельно рекомендуют не валять дурака и сделать это.

Тем не менее, сексуальное воздержание само по себе не является чем-то плохим или нездоровым. Более того, в некоторых случаях оно может принести пользу. Сегодня мы развеем несколько популярных мифов о воздержание.

Воздержание навредит здоровью

Это не правда. Скорее наоборот - воздержание поможет уберечь здоровье, поскольку защитит от заражения венерическими заболеваниями вроде гонореи, сифилиса, трихомониаза и так далее. Долгое воздержание никак не навредит здоровью, так что бояться перерыва не стоит. Разве что можете подрастерять свои умения в постели.

Может начатся спермотоксикоз

Еще один миф. Сперма состоит из семенной жидкости и сперматозоидов, а ни то, ни другое не токсично для человека. Кстати говоря, сперматозоиды вообще периодически погибают и утилизируются организмом как обычные омертвевшие клетки.  Правда, могут быть и застойные явления, и дискомфорт вследствие них, но токсикоз вам точно не грозит. 

Воздержание приводит к отклонениям

Причины возникновения неприемлемых сексуальных влечений (парафилий) до сих пор не известны. На сегодняшний день ни одна из официальных теорий возникновения этих странных "филий" не связана с долгим половым воздержанием. 

Окружающие подумают что-то не то

В 25 все еще не было секса? Это не проблема. В конце концов, возможно кто-то слишком стеснительный или отказывается от секс по религиозным соображениям. В этом нет ничего странного и не объясняется какими-либо отклонениями.

Воздержание сделает спортивные результаты лучше

Никаких прямых доказательств такого эффекта пока не предоставлено. Скорее наоборот: вполне может даже ухудшить из-за дефицита сна. Но не более. Тем не менее, перед серьезными соревнованиями действительно лучше как следует выспаться, а не заниматься сексом.

Не впадайте в панику, если ваше воздержание длится долгое время. Вы не заболеете, не сойдете с ума и не станете маньяком. И главное - не стесняйтесь, если в силу каких-либо причин добровольно наложили на себя это обязательство. А издание "Комментарии" расскажет о пяти самых травмоопасных видах секса.


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Источник: https://mport.ua/devuski/seks/1140480-top-6-mifov-o-polovom-vozderzhanii
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