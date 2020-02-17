Пять проблем, которые можно решить с помощью секса

Проблемы супружеской или совместной жизни необходимо решать ответственно. Анализировать, разговаривать, находить решение. Это залог хороших отношений. Но есть некоторые проблемы, которые могут очень легко и быстро решены старым и проверенным способом - с помощью секса.

Сегодня и поговорим об этих проблемах.

Мало времени вместе

Загруженность на работе, домашние хлопоты, дети могут не оставить времени для общения супругов. У них мало времени на то, чтобы остаться вдвоем. Романтика также куда-то исчезает. Решение тут одно: начните выделять время, которое вы проведете вместе, без лишних глаз. И не забывайте включать секс в эти встречи.

Ссора

В общем, нет времени объяснять: если вы рассорились и не хотите разговаривать друг с другом, позвольте поговорить вашим телам. Они решат вопрос. А уж потом и вы заговорите совсем в другом тоне - гормоны такая штука.

Неполноценный сон

Недосып, конечно, влияет на потенцию и либидо. Здесь решения два - выспаться и затем заняться сексом или наоборот. Бонусом второго варианта будет более крепкий сон от гормонов и оргазма.

Бытовые проблемы

Проблемы в быту возникают не на ровном месте, а из-за отсутствия психоэмоциональной разрядки. Решается все просто: поговорите о проблеме, а после этого направляйтесь в спальню - решать ее с помощью секса. Впрочем, кухня или ванная также подойдут.

Мало секса



Уменьшение количества сексуальных контактов в паре без веской причины - тревожный знак. Однако клин клином вышыбает - отсутствие секса можно решить только с помощью секса. Просто стоит поговорить и придумать, как разнообразить сексуальную жизнь.

Не забывайте, что данный список все же не стоит расширять. Секс не может стать панацеей от всех возможных проблем. Поэтому всегда будьте готовы подходить к решению неурядиц ответственно и не полагайтесь на секс всегда. А тем временем, издание "Комментарии" расскажет о некоторых устаревших стереотипах о мужчинах.

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