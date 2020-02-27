Как уговорить девушку на секс: несколько весомых аргументов

Не всегда ваш романтический порыв может быть поддержан вашей подругой. Если занятся сексом очень уж хочется, но девушка явно не настроена, попробуйте повлиять на нее с помощью неоспоримых фактов о пользе секса. Возможно, логические доводы заставят ее пересмотреть свое решение.

Совет №1. Секс поможет увеличить грудь. Конечно, не со второго размера до пятого за один раз, но на уверенный третий можно рассчитывать. Дело в том, что во время секса кровь максимально проникает во все капилляры, в результате грудь увеличивается.

Совет №2. Секс помогает похудеть. Ну или хотя бы не набрать лишний вес. Во время сексуального возбуждения пульс заметно ускоряется, что способствует ускорению процесса обмена веществ в организме. Из-за этого уже через 15 минут секса можно сжечь 100 калорий. В целом, если заниматься сексом три раза в неделю, можно за месяц сбросить два килограмма.



Совет №3. Секс замедляет процесс старения. Конечно, не стоит говорить о ее возрасте прямо в лицо. Скорее всего, это не посодействует сексу, а может даже спровоцировать его отсутствие на полгода. Можно начать издали, мол, прочитал в одной умной книге, что во время секса у женщин выделяется коллаген - белок, который отвечает за упругость кожи и ее молодость.



Совет №4. Занятия сексом помогают снять напряжение, физическое и эмоциональное. Кстати, мастурбацией снять напряжение у женщин не получается, в отличие от мужчин.



Совет №5. Если твоя вторая половинка бизнес-леди, спортсменка, менеджер или сотрудник биржи, то сексом ей нужно заниматься особенно часто. И не бойся сказать ей это в лицо! После секса у человека подсознательно повышается самооценка, он становится более напористым и целеустремленным. А все потому, что после секса в крови повышается уровень тестостерона.

Надеемся, этих железных аргументов будет достаточно для твоей подруги или жены. Во всяком случае, эти доводы выглядят намного убедительнее чем наезды вроде "я мужчина, у меня потребности!". Также издание "Комментарии" расскажет о некоторых принципах утреннего секса.



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