Незыблемые правила утреннего секса

Заниматься сексом в вечернее или ночное время - это одно. Но утренний секс - это в определенной мере отдельное искусство, которое имеет свои негласные правила. Им надо следовать, если уже решили поразвлечься ранним утром. Тогда все пройдет как нужно.

Поговорим об этих важных правилах.

Готовится надо с вечера

Хотя планирование и наносит вред спонтанности, но здесь без него не обойтись. С вечера положи рядом жвачку или спрей для освежения дыхания. Если собираешься использовать презерватив, то его тоже следует положить рядом. Это поможет утром не громыхать ящиками и не рыться в сумке в поисках жвачки. И отсутствие суеты перед утренним интимом будет лучшим вариантом.

Встать следует пораньше

Инициативу в утреннем сексе все-таки лучше проявить мужчине - и приятнее, и удобнее. Девушка во сне еще милее, поэтому и не стоит ее будить раньше времени. Еще один плюс утреннего секса - только что проснувшийся организм не спешит, поэтому и удовольствие будет дольшим. Поставь будильник на вибрацию, отключи мелодию и положи телефон под подушку. Лучше заведи время на 40 минут раньше, чтобы перед сексом самому успеть проснуться.

Разбудить ее нежно

Идея спихнуть даму с кровати не подойдет. Это только все испортит. Начни с легких поглаживаний, заодно это послужит прелюдией. Но не переусердствуй: лучше дольше, но приятнее.

Не халтурить

Неторопливо, соблазнительно и не слишком активно - вот главные принципы утреннего соития. Но и откровенно ничего не делать - это тоже не хорошо. Удели 5-10 минут прелюдии, а дальше - как получится. Только не забудь, тебе еще на работу.

Не перемудрить

Утром мало кто способен на акробатические трюки в постели, так что не выдумывай сложных поз и мест. Все изыски и усложнения лучше исполнять по согласованию и когда вы уже более-менее проснулись.

Теперь хороший утренний секс вам обеспечен. А чтобы вы все таки не перестарались, издание "Комментарии" расскажет о пяти самых опасных позах для секса.

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