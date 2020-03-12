Стереотипы о сексе, которые распространяет кинематограф. Часть 1

Каждый видел сексуальные сцены в кино. Согласитесь, в большинстве своем они невероятно похожи. Те же страстные падения на кровать или медленное стягивание одежды. Сегодня мы поговорим о главных киношных стереотипах о сексе, которые не имеют никакого отношения к реальности.

Все раздеваются красиво

Платье легко соскальзывает с ее плеч, она эротично расстёгивает пуговицы на его рубашке. Все слаженно, красиво, и он точно не затупит, расстегивая ее лифчик. Такое ощущение, что перед этим любовники проходили регулярные тренировки.

Прелюдия слишком коротка

Иногда создается ощущение, что герои сексуальных сцен кинематографа делают все по заранее утвержденному плану. Например, прелюдия длится около минуты. Это же насколько крутым надо быть, чтобы и возбудить (-ся) и настроить (-ся) за столь короткое время? Прелюдия также всегда стандартная: поцелуй в губы, поцелуй в шею, пару раз полапал за грудь и все - "возьми меня полностью!"

Секс под музыку



Естественно, это что-то до неподобства романтичное, иногда - что-то громкое и ритмичное. А все потому, что актеры либо страшно стонут, подобно гамадрилам, либо нужно скрыть неловкие звуки секса. А ты думав все лишь для того, чтобы красивее было?

Оргазм всегда одновременный

Итак, на счёт три! Раз, два, три - стоп, снято. Оргазм, тяжёлое запыхавшееся дыхание влюбленных, они в изнеможении откидываются на кровати. Все это доведено до поразительной синхронизации.

Нет реалистичности



Какой оргазм от прелюдии - вы что! Секс-игрушки? Да никогда! Лёгкий петтинг вместо секса с проникновением? Ни в коем случае! В кино должна быть ясность: секс - значит все по канонам! И нечего тут фантазировать.

О других киношных стереотипах о сексе вы узнаете в следующей части. А поки издание "Комментарии" расскажет о самых опасных местах для секса.

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