Секс во время карантина: быть или не быть

Китайские ученые исследовали половую жизнь пар, которые переболели коронавирусом. Карантин, который ввели, в частности, в Украине, пожалуй, не самое лучшее время для секса, считают они. По крайней мере, если вы заботитесь о собственном здоровье и не хотите нечаянно вместе с удовольствием получить еще и инфекцию.

Сразу же стоит отметить, половым путем коронавирус Covid-19 не передается. В этом отношении секс во время карантина не опасен. Молекулярные биологи в Китае исследовали слизистые оболочки на половых органах более трех десятков женщин, которые переболели коронавирусов. И следов инфекции там не обнаружили, говорится в статье, которую опубликовала научная библиотека medRxiv.

"В клетках слизистой половых органов человека отсутствуют рецепторы ACE2. Коронавирус использует для того, чтобы попасть в организм новой жертвы. Как показывают наши наблюдения, вирус от женщин к их половым партнерам через половые органы не передавался. В том числе, и во время инкубационного периода", - говорят биологи Уханьского университета.

Но тут же уточняют, что возможность подхватить коронавирус во время полового акта все же есть. Например, во время объятий и, уж тем более, поцелуев. Основным путем передачи инфекции остается воздушно-капельный. А при страстных ласках близкого контакта будет очень сложно избежать. Вместе с тем, вирус может быть опасен, даже, во время инкубационного периода, когда видимых симптомов болезни у вашего партнера не будет.

Чтобы остановить распространение коронавируса во Франции, например, запретили людям, здороваясь, традиционно целовать друг друга, даже, в щеку. Что уж говорить о так называемых знаменитых "французских" поцелуях.

Вместе с тем, еще ни одна страна, которая ввела карантин, не запретила своим гражданам заниматься сексом. Так что быть сексу во время карантина или нет - решение каждого.

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