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Чеснок и моча не помогут: ВООЗ развенчала популярные мифы о коронавирусе

ВООЗ не советует сметать с полок магазинов чеснок, мыть руки детской мочой и часами лежать в горячей ванной.

сегодня, 09:55 887
Автор:

• Виолетта Комаровская

Чеснок и моча не помогут: ВООЗ развенчала популярные мифы о коронавирусе

Чем больше люди поддаются панике из-за распространения коронавируса, тем больше возникает мифов относительно лечения и профилактики этой болезни. При чем, иногда уж очень экзотических и, даже, опасных. Всемирная организация охраны здоровья (ВООЗ) решила развенчать самые популярные и необычные из них. 

Горячая ванная

Можно часами валяться в горячей ванной, но от коронавируса это точно не спасет. Те, кто таким образом пытаются поднять температуру тела и убить инфекцию, глубоко ошибаются. Даже, если вода будет очень горячей, температура тела, все равно, будет держаться на уровне привычных 36-37 градусов. А вот ожег кожи таким образом получить, очень даже, легко. Гораздо эффективнее против коронавируса сработает частое мытье рук. Температура воды значения не имеет. 

Чеснок

Чеснок, и правда, обладает противомикробными свойствами. Однако, как показывает практика, в борьбе с коронавирусом он не эффективен от слова "совсем".  Так что оставляем чеснок для кулинарных шедевров. 

Детская моча

Да-да, нашлись люди, которые считают, что мытье рук детской мочой спасет их от коронавируса. К сожалению или к счастью, но это не так. И хотя в небольших количествах моча может содержать бактериальный либо вирусный материал, как профилактическое средство против Covid-19 она не сработает. Лучшего метода профилактики, чем хорошо мыть руки с мылом обычной водой и тщательно обрабатывать их антисептиком, пока не придумали. 

Кокаин

Вот что, уж точно, навредит организму гораздо сильнее, чем коронавирус, то это кокаин. Медики предупреждают, этот наркотик опасен и вызывает быстрое привыкание. А вот в борьбе с инфекцией он не поможет никак, что бы не писали в интернете томящиеся от скуки юзеры. 

Комары

Как только на улице появятся насекомые, не стоит их шарахаться. Коронавирус передается, преимущественно, воздушно-капельным путем. Информация о том, что его могут переносить комары сейчас отсутствует. Лучше держаться подальше от людей с симптомами болезни, чем от насекомых. 

Электросушители

Нет, нет и еще раз нет. Электросушители для рук не могут уничтожить вирус Covid-19. Ими есть смысл воспользоваться только по назначению, если перед этим тщательно вымыли руки с мылом. 

Промывание носа

Промывание носа с помощью солевого раствора, вероятно, поможет поскорее выздороветь при обычной простуде. Однако, никак не защитит от коронавируса. 

На данный момент основные методы профилактики коронавируса неизменны, настаивают в ВООЗ. Прежде всего, старайтесь держаться подальше от большого скопления людей, не прикасайтесь к лицу руками, особенно, на улице и в общественных местах и хорошо часто мойте руки с мылом.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ВООЗ объявила коронавирус пандемией



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Источник: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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