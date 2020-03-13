Стереотипы о сексе, которые распространяет кинематограф. Часть 2

Каждый видел сексуальные сцены в кино. Согласитесь, во многих случаях они невероятно похожи. Те же страстные падения на кровать или медленное стягивание одежды. Продолжим поднимать занавес над главными киношными стереотипами о сексе, которые сложно связать с реальностью.

Любая поза - идеальна

Даже если это поза из Камасутры, которую даже авторы знаменитой книги не способны были показать на практике, в кино актеры запросто займутся сексом в позиции "зебра на вершине скалы с элементами зю" и даже не будут особо напрягаются при этом. А ты уже сам решай, как объяснить девушке, что никак не сможешь так изогнуться, чтобы из-за спины правым мизинцем дотянуться до ее левой пятки.

Сексу никому не мешает

Кровать не скрипит, соседи не стучат по батарее, дети в щелку не подглядывают, а сам процесс долог и увлекателен.

Ни в душ, ни в туалет

В фильмах ты редко увидишь, что герои идут в душ после жаркого секса. И плевать, что это прежде всего вопросы гигиены.

Презервативы всегда под рукой

Резиновые изделия будут всегда рядом, где бы не задумала влюбленная пара придаться любовным утехам. Это может быть и карман, и тумбочка, и бардачок машины. В кино вы никогда не увидите, как главные герой выбегает в магазин, чтобы срочно купить стратегически важное средство.

Счастливы все

Ну не бывает некрасивого и несчастливого секса в кино. Он не скучный, всегда удачный и результативный, неловкие моменты отсутствуют. Наверное и лучше, что в жизни так бывает нечасто - есть нечто притягательное в неидеальности реального секса.

Вот такими байками о сексе нас кормит современный кинематограф. О других пяти мифах о сексе вы можеье узнать и предидущей части статьи.

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