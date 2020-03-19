Девушка будет покорена: несколько секретов массажа-прелюдии

Эротический массаж является важной составляющей прелюдии перед сексуальным актом. Более того, он является абсолютно независимым действием, которое также следует уметь делать. Чтобы твоя избранница растаяла еще до того, как ты займешся с ней основным делом, мы подскажем, как сделать хороший массаж-прелюдию.

Создай настроение

Когда готовишь девушку к массажу-прелюдии, ты должен на какое-то время полность подчинить ее своей воле. После того, как раздел ее, то положи на удобную кровать или диван лицом вниз. Свет нужно приглушить, затем включить расслабляющую музыку и понемногу начинать ее обхаживать. Выжми на ладони чуточку массажного масла или лубриканта с массажным эффектом и води по ее выгнутой спинке пальцами, разминая, но не прилагая много усилий.

Начинай медленно

Начинай с очень медленных движений и понемногу увеличивай скорость и интенсивность. Используй основания ладоней, совершая длительные плавные движения. Не забывай, что при всех стараниях, не стоит прилагать всей мощи своих мышц, а то еще навредишь своей избраннице. Делая массаж, ориентируйся на главные мускулы и подвижные узловые мышцы.

Продолжи выше

Как известно, у девушки есть эрогенные зоны и повыше бедер. Когда переходишь к более верхним частям ее тела (лопатки, шея, плечи), то мягко сжимай и растирай ее тело. Если она начинает вздрагивать, то уменьшь свои усилия. Необходимо, чтобы она расслабилась от твоих прикосновений, не испытывала боль. Постепенно от плеч спускайся к низу спины, делая мягкие круговые движения. Точно так же массируй ее руки.

Закончи эффектно



Завершение массажа должно быть эффектным. Завершая массажировать, продвигайся ладонями к пояснице. К этому моменту все ее болевые ощущения должны быть устранены, а мышцы полностью расслаблены. Идеально, если такой расслабляющий массаж будет продолжаться около 45 минут. Примерно по прошествии этого времени она точно будет готова к хорошему сексу. Если конечно не заснет из-за твоих чрезмерных стараний.

После таких манипуляций хороший секс тебе обеспечен. Также издание "Комментарии" расскажет, стоит ли заниматься сексом во время карантина.

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