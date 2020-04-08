Главные причины мужских неудач во время интима

Как правило, секс не очень удачный у парней, которые занялись им впервые. Далее они набираются опыта и эта проблема устраняется. Но тем не менее, это никак не отменяет того факта, что не всегда секс проходит удачно. В этом нет твоей вины и с тобой все в порядке. Просто некоторые вещи могут влиять на качество секса, а ты об этом даже не догадываешься. Сегодня мы попробуем исправить эту ситуацию.

Воспитание

Есть родители, которые своим деткам едва ли не с пеленок внушают, мол, секс — это плохо, грязно и мерзко. Ребенок к этому привыкает, а потом на уроках биологии страшно краснеет от учительских рассказов о презервативах. Что уже говорить о бедном парне, который подрастает, и тут его на дискотеке внезапно и врасплох застает “сексуально голодная“ старшеклассница?

Отклонения в работоспособности

Перебрал с дозировкой алкоголя, не выспался, перенервничал — все это тоже может быть причиной неудачного секса. Не говоря уже о печальных случаях, когда партнерша тебе не нравится или не заводит.

Фобии



Без шуток: есть такие, которые стесняются своего тела, боятся, что их кто-то увидит голышом. Фобии а-ля кто-то их сейчас снимет на фотоаппарат, камеру, а потом выложит на Youtube, в социальных сетях, покажет жене, маме, начальству... Обычно это касается дам (у них это в крови — “накручивать“), но и среди мужиков водятся всякие. Совет: расслабься и получай удовольствие. А если таки страх совсем тобой овладевает, запишись на прием к психологу.

Безграмотность



Полно таких, которые ничего не ведают об эрогенных зонах, и даже не пытаются о них что-то узнать. Все по старой накатанной и унылой схеме. Итог — неудовлетворенная партнерша, у которой на второй-третий раз внезапно начинает "болеть голова". Совет: не бойся пробовать что-то новое, и не стесняйся спрашивать о том, чего не знаешь.

Знание таких нюансов поможет разобраться в себе и, как результат, улучшить свою жизнь в сексуальной сфере. Также издание "Комментарии" расскажет о шести главных компонентах хорошего секса.

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