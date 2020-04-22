Чем опасен секс: три главных побочных эффекта

Регулярный секс - это залог здоровой жизни. Благодаря ему поддерживается гормональный баланс, улучшаются показатели организма, а зачастую повышаются спортивные результаты. Не говоря уже о том, что это приятное времяпрепровождение. Тем не менее, даже у секса есть ряд побочных эффектов, которые могут навредить здоровью. Сегодня мы расскажем тебе о них.

Грипп (почти)



Ученые доказали, что целых 88% мужчин подвержены синдрому посторгазмического недомогания, которое сопровождается симптомами гриппа. Но это - совсем не грипп, а так называемый иммунный ответ. И это уже не говоря о грусти после сексуального акта.

Слепота

В 2014 году один сексуально активный гражданин попал в больницу, утверждая, что во время интенсивных занятий любовью он ослеп на один глаз. Оказалось, что такие случаи не единичны, а объясняются они реакцией, вызванной задержкой дыхания и чрезмерным напряжением мышц живота. Также свою роль сыграло давление, которое увеличило глазное давление и разорвало кровеносные сосуды глаза.

Аллергия

Одна знойная испанка еле спаслась после сексуального акта. А все из-за аллергии на пенициллин. Спросишь, где же он взялся во время секса - все просто: в сперме ее партнера была небольшая доза амоксицилина, которая и попала в ее организм через оральные ласки. Иногда и мужчины становятся жертвами аллергии на собственный эякулят - при попадании на кожу может начаться отек, покраснение, зуд вплоть до анафилактического шока.

Все же будем надеяться, что все вышеперечисленное тебя не коснется. Также издание "Комментарии" сообщало, что ученые выяснили, как отсутствие секса влияет на организм.

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