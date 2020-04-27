Как разбудить свою сексуальную энергию: три важных секрета

Есть ряд причин, по которым сексуальная энергия человека блокируется и ему становится сложно поддерживать интимную жизнь с партнером. Такие блоки мешают полностью расслабиться и получить удовольствие от секса. Но как раскрыть в себе сексуальность и избавиться от этой проблемы?

Работа с телом

Жизненная энергия - это чувство наполненности и силы, человек может сам решать, в какую из областей ее направлять и половая сфера не исключение. Китайцы считают, что сосредоточение жизненной энергии находится внизу живота, чуть ниже пупка, поэтому рекомендуют уделять этому месту особое внимание. Активировать данную зону поможет йога, медитация, танцы, в том числе и восточные, различные массажи. Это поможет вам раскрепоститься, лучше почувствовать свое тело, обрести внутреннее спокойствие и гармонию, ощущение наполненности.

Принятие себя

Сексапильность - это магнетическая привлекательность, которой обладают определенные люди и не всегда дело во внешности. Вероятнее всего вы сталкивались с тем, что красивая длинноногая брюнетка не может найти себе пару, а у невзрачной серой мышки толпы поклонников? Конечно, не будем лукавить, человек всегда вначале оценивает по внешности, но дело не столько в природных данных, сколько в умении подчеркнуть свою женственность. Но помимо внешних качеств, каждый человек подсознательно выделяет свои требования к сексуальности партнера.

Сила конституции

Это тип сексуального потенциала, который закладывается на генетическом уровне и устанавливается под действием сексуального воспитания. Всего выделяют три вида: сильную, среднюю и слабую половую конституцию. При сильной близости хочется ежедневно, при средней — 2-3 раза в неделю, а при слабой — достаточно 1 раза в неделю и реже. Из одной стадии в другую перейти невозможно.

Единственное и очень важное, что можно сделать для гармоничной интимной жизни, это найти партнера с похожей половой конституцией и темпераментом, иначе конфликтов не избежать и крепкую семью, увы, не построить.

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