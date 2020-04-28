Пять главных секретов незабываемой ночи

Иногда создается ложное ощущение, что все, что необходимо для незабываемой ночи со своей избранницей - это просто ласки в постели и неподдельная страсть. Но если ты хочешь произвести впечатление на свою возлюбленную, то этого может оказаться мало. Нужно подключить больше фантазии, уделить время подготовке этого события. Мы с радостью расскажем тебе, чему следует уделить особое внимание.

Оранжевые оттенки

Розовые, красные, оранжевые цвета ценились дамами и раньше, ведь они придавали коже приятный, здоровый и юный оттенок. Шторы, постельное белье в оранжевых тонах - хорошая гарантия того, что девушка предстанет перед тобой обнаженной.

Комплименты

Сексологи считают, что именно положительная оценка красоте, грации и сексуальности в постели - не просто уместна, но и всячески способствует чувственности. Это - неравнодушие и залог удовольствия для обеих сторон.

Темнота Самый известный друг молодежи не зря называют таковым: для большинства девушек яркий свет во время секса - сдерживающий фактор. И вовсе не потому, что тела смотрятся чуть ли не ужасно, а потому, что девушкам важно в это время чувствовать себя прекрасными и совершенными. В ответственный момент вспомни об этом и задерни шторы. Ну и свет погаси.

Эмпатия Способность понимать потребности и чувства близкого человека, улавливать изменения малейших оттенков и переносить на себя отчасти - это эмпатия. Люди с такой способностью хороши в сексе - они мгновенно понимают желания партнера, разделяя удовольствие и волнение.

Музыка

Эмоции и чувства часто выражаются в песнях. Ну а почему бы не воспользоваться наработками известных мира сего? Чувственно окрашенное пение повышает шансы на хороший секс.

Эти нехитрые приемы помогут тебе произвести впечатление на возлюбленную и помогут вам провести незабываемую ночь. Также издание "Комментарии" расскажет, как разбудить свою сексуальную энергию

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