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Пять главных секретов незабываемой ночи

Эти маленькие хитрости без сомнения произведут должное впечатление на твою возлюбленную

сегодня, 13:16
Автор:

• Зинченко Павел

Пять главных секретов незабываемой ночи
Иногда создается ложное ощущение, что все, что необходимо для незабываемой ночи со своей избранницей - это просто ласки в постели и неподдельная страсть. Но если ты хочешь произвести впечатление на свою возлюбленную, то этого может оказаться мало. Нужно подключить больше фантазии, уделить время подготовке этого события. Мы с радостью расскажем тебе, чему следует уделить особое внимание.
Оранжевые оттенки
Розовые, красные, оранжевые цвета ценились дамами и раньше, ведь они придавали коже приятный, здоровый и юный оттенок. Шторы, постельное белье в оранжевых тонах - хорошая гарантия того, что девушка предстанет перед тобой обнаженной. 
Комплименты
Сексологи считают, что именно положительная оценка красоте, грации и сексуальности в постели - не просто уместна, но и всячески способствует чувственности. Это - неравнодушие и залог удовольствия для обеих сторон. 
Темнота
Самый известный друг молодежи не зря называют таковым: для большинства девушек яркий свет во время секса - сдерживающий фактор. И вовсе не потому, что тела смотрятся чуть ли не ужасно, а потому, что девушкам важно в это время чувствовать себя прекрасными и совершенными. В ответственный момент вспомни об этом и задерни шторы. Ну и свет погаси. 
Эмпатия
Способность понимать потребности и чувства близкого человека, улавливать изменения малейших оттенков и переносить на себя отчасти - это эмпатия. Люди с такой способностью хороши в сексе - они мгновенно понимают желания партнера, разделяя удовольствие и волнение. 
Музыка
Эмоции и чувства часто выражаются в песнях. Ну а почему бы не воспользоваться наработками известных мира сего? Чувственно окрашенное пение повышает шансы на хороший секс.
Эти нехитрые приемы помогут тебе произвести впечатление на возлюбленную и помогут вам провести незабываемую ночь. Также издание "Комментарии" расскажет, как разбудить свою сексуальную энергию.


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Источник: https://mport.ua/devuski/seks/1829692-temnota-ulybka-i-komfort-15-sekretov-dlya-zharkoj-nochi
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