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Пять неотъемлемых компонентов хорошего секса

Несколько правил, которые сделают секс незабываемым

сегодня, 14:56
Автор:

• Зинченко Павел

Пять неотъемлемых компонентов хорошего секса
Чтобы секс запомнился обоим партнерам как что-то приятное и незабываемое, необходимо подходить к этому достаточно ответственно. Непременно выведать, чего ожидает твоя возлюбленная, не забывать и о своих собственных пожеланиях. Безусловно, чтобы секс был хорошим, нужно учитывать множество факторов. Мы же расскажем тебе о пяти самых главных компонентах хорошего секса.
Романтика 
Горящие свечи, расслабляющая музыка, полумрак, цветы и шампанское (опционально). Да, это звучит и выглядит банально. Да, комплименты все еще нужны. Это раскрепощает и заставляет оттаять самую холодную Снегурочку. 
Прелюдии
Предварительные ласки приятны и искренни, по мнению дам - это проявление мужской любви. К тому же, прелюдия подготовит ее к дальнейшему процессу наслаждения. 
Голос 
Секс в тишине - как-то странно, не находишь? К тому же, ну какой секс без пресловутых ахов и охов - только в качестве экзотики, наверное. Если же подавать голос не для тебя - просто шепчи ей что-то возбуждающее. 
Фантазии
Конечно, речь не идет о том, чтобы создавать невероятные карнавальные костюмы или предаваться утехам в сложнейших позах Камасутры. Но вот о пожеланиях стоит спросить. Возможно, они окажутся не так и трудновыполнимы. 
Легкая агрессивность
Женщины - натуры противоречивые, потому в жизни они, естественно, не терпят насилия со стороны мужчин, зато в сексе - жаждут пробуждения в мужчине животных инстинктов. 
Внеси в занятия сексом эти пять компонентов, и мы гарантируем, что удовольствие получишь и ты, и твоя избранница. Также издание "Комментарии" расскажет, как разбудить свою сексуальную энергию.


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Источник: https://mport.ua/devuski/seks/1064012-5-veschej-kotorye-sdelayut-seks-luchshe
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