Пять неотъемлемых компонентов хорошего секса

Чтобы секс запомнился обоим партнерам как что-то приятное и незабываемое, необходимо подходить к этому достаточно ответственно. Непременно выведать, чего ожидает твоя возлюбленная, не забывать и о своих собственных пожеланиях. Безусловно, чтобы секс был хорошим, нужно учитывать множество факторов. Мы же расскажем тебе о пяти самых главных компонентах хорошего секса. Романтика Горящие свечи, расслабляющая музыка, полумрак, цветы и шампанское (опционально). Да, это звучит и выглядит банально. Да, комплименты все еще нужны. Это раскрепощает и заставляет оттаять самую холодную Снегурочку.

Прелюдии

Предварительные ласки приятны и искренни, по мнению дам - это проявление мужской любви. К тому же, прелюдия подготовит ее к дальнейшему процессу наслаждения.

Голос Секс в тишине - как-то странно, не находишь? К тому же, ну какой секс без пресловутых ахов и охов - только в качестве экзотики, наверное. Если же подавать голос не для тебя - просто шепчи ей что-то возбуждающее.

Фантазии

Конечно, речь не идет о том, чтобы создавать невероятные карнавальные костюмы или предаваться утехам в сложнейших позах Камасутры. Но вот о пожеланиях стоит спросить. Возможно, они окажутся не так и трудновыполнимы.

Легкая агрессивность Женщины - натуры противоречивые, потому в жизни они, естественно, не терпят насилия со стороны мужчин, зато в сексе - жаждут пробуждения в мужчине животных инстинктов. Внеси в занятия сексом эти пять компонентов, и мы гарантируем, что удовольствие получишь и ты, и твоя избранница. Также издание "Комментарии" расскажет, как разбудить свою сексуальную энергию

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